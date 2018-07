Impugnan Elecciones en 67 Municipios de Chiapas

* El Tribunal Electoral del Estado Resolverá los Casos.

Tapachula, Chiapas; 13 de Julio.- El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas informó en la tarde de este viernes que, derivado de las elecciones locales celebradas el pasado domingo 1º de Julio, se impugnaron los resultados de los comicios para la renovación de Ayuntamientos en 67 municipios.

El consejero presidente de ese organismo, Oswaldo Chacón Rojas, dio a conocer a los medios de comunicación que se ha concluido el cómputo de votos y la entrega de Constancias de Mayoría para la elección, y que ahora han entrado a la fase de que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) resuelva las impugnaciones presentadas.

Aquellos candidatos que sigan inconformes con los resultados electorales, a pesar del fallo de los Magistrados en la Entidad, podrán apelar a la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJE).

Según Chacón, posterior al proceso de la emisión de los sufragios, se recibieron derechos de impugnación en 67 municipios para la elección de Presidentes Municipales.

Con esa cifra, afirmó que en otros 55 municipios, el proceso electoral ya está definido, debido a que no se presentaron impugnaciones.

Cabe mencionar que en los municipios de Chicoasén, San Andrés Duraznal y Tapilula, los hechos violentos registrados durante y posterior a las elecciones, fueron tan grandes que no se pudo determinar su validez.

En esos tres municipios en particular, los tribunales están en el proceso de verificar si las pruebas presentadas sobre lo ocurrido fueron suficientes para anular los comicios y convocar a una nueva elección.

En ese mismo sentido, confirmó que en diez de los 24 Distritos locales que conforman al Estado, hubo impugnaciones por parte de los aspirantes a Diputados locales.

Por lo mismo, solamente en 14 Distritos, los aspirantes no presentaron sus inconformidades ante las autoridades electorales y con ello el resultado de las elecciones ya son definitivas.

En números redondos, quiere decir que en la mitad de los candidatos que participaron en la jornada electoral reciente en Chiapas, no están conformes con lo ocurrido y consideran que hay suficientes anomalías detectadas para anular el resultado.

Las apreciaciones de todas esas pruebas de parte de los tribunales electorales, tanto el Estatal como el Federal, podrían entonces modificar los resultados antes de que los nuevos miembros de los Ayuntamientos y del Congreso del Estado entren en funciones, programado para el 1º de Octubre de este mismo año.

En el caso de la elección para elegir al nuevo Gobernador de Chiapas, el IEPC dio a conocer que este fin de semana concluyó el periodo de recepción de las impugnaciones, y que no se presentó ninguna.

Por lo mismo, no hay impedimento alguno para que el candidato ganador, Rutilio Escandón Cadenas, sea el próximo mandatario en el Estado, quien tomaría posesión en la primera semana de Diciembre. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello