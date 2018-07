Pobladores Tiran Basura Frente a la Presidencia Municipal de Motizntla

* Por la Falta de Servicios Públicos.

Motozintla, Chiapas; 14 de Julio.- Como señal de estar hartos en contra de las actuales autoridades municipales, habitantes llegaron a tirarles basura en el primer cuadro de la ciudad.

Los habitantes reclaman la falta de servicios públicos, además hay inconformidad porque el basurero municipal se incendió, y el fuego está fuera de control.

Martín Rodríguez López, Fermín Aguayo Méndez y Sebastiana González Cruz, coincidieron que la población motozintleca está a punto del estallido social como resultado del abandono en el que se encuentra por parte del actual edil Víctor Lavalle Cuevas, que buscó la reelección y sólo encontró el repudió y perdió de manera contundente el pasado 1 de Julio.

Aguayo Méndez indicó que hay hartazgo de la población y se han encendido las alarmas, y es urgente la intervención de las autoridades estatales para buscar una salida a la problemática que podría generar en conflicto social.

No hay servicios públicos, el basurero municipal tiene varios días de estar ardiendo y provoca fuerte contaminación ambiental, Protección Civil apenas interviene porque argumenta que no hay combustible para mover sus unidades y afortunadamente varios empresarios están apoyando con maquinaria y camiones para remover los desechos.

Lavalle Cuevas sigue de licencia y no ha regresado a tomar el cargo de Presidente Municipal tras haber perdido la elección y lo sigue sustituyendo el alcalde interino Reinaldo Melquinda Ortiz Miguel, quien a decir de la población, no ha podido con el cargo público.

Como protesta y para resaltar su repudió a la administración municipal, un grupo bastante nutrido de pobladores acudieron la mañana del sábado a tirar basura en el primer cuadro de la ciudad.

Al malestar social hay que añadirle que elementos de la Policía Municipal están en paro de labores por la falta de atención a sus demandas, entre ellas la falta de entrega de recursos del FORTASEG y FORTAMUN, que apoyan a los cuerpos policiacos en sus salarios y equipamiento. EL ORBE / Rodolfo Hernández González