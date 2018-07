Romero Deschamps en la Cuerda Floja, Sin Fuero y con el Sindicato en su Contra

* Luego de Quedar Fuera de la Cámara de Senadores.

Ciudad de México.– Los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa cuya producción ha ido en picada, ya no quieren a Romero Deschamps como su líder sindical. A la par del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPTM) de 36 secciones en el país, han formado diversos grupos de petroleros disidentes con el objetivo de recuperar la industria petrolera, como lo ha prometido el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Le exigen, antes de que huya del país, el encarcelamiento del Senador priista denunciado penalmente por “enriquecimiento ilícito” y otros presuntos delitos como el Pemexgate, así como un proceso democrático dentro del sindicato.

A diferencia de años previos, Romero Deschamps no está en la lista de plurinominales para algún cargo en el Congreso de la Unión, por lo que no gozará del fuero. Familiares y prestanombres también son señalados de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Quien nunca ha presentado una iniciativa legislativa y ha llegado a los curules vía representación proporcional, en 1993 se convirtió en el Secretario General del STPRM tras el encarcelamiento de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, y se reeligió para 2019-2024, pese a estar prohibido por los Estatutos Generales.

Tras casi tres décadas de liderazgo de Romero Deschamps en el sindicato petrolero sin ser votado, trabajadores petroleros exigen su salida agrupados en la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, presididos por Juan Carlos Chávez González; en la Gran Alianza Nacional Petrolera, liderados por Jorge Fuentes García; en Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo (PAE), dirigidos por Arturo Flores Contreras, entre otros grupos.

Flores Contreras, a nombre de los Petroleros Activos en Evolución, pidió a la siguiente administración democratizar al gremio y “limpiarlo”. A cambio, están listos para “apoyar” al próximo gobierno federal “para dar resultados lo antes posible”.

“Ya estamos cansados de estas diligencias corruptas; ese cacicazgo se debe terminar”, dijo. Advirtió que los trabajadores petroleros están organizados para “levantar” a Pemex, pilar de la economía, para conducirla de nuevo a la competitividad.

Juan José Cedillo Alvarado, ex vocero de la sección 40 del STPTM en la Ciudad de México, dijo que Romero Deschamps “no es bien visto en el Sindicato; una cosa es tener respeto y otra miedo”. Una parte importante de petroleros, dijo, desea separarse de este sindicato y ha formado grupos pequeños disidentes, pero entre ellos buscan ser el siguiente representante petrolero.

“Sería interesante ver si la nueva Secretaria de Trabajo [Luisa María Alcalde] va a meter mano a la joya de la corona, que en este caso es el señor Carlos Romero Deschamps. Varios de los líderes petroleros esperan que se dé transparencia, legalidad y que se escoja un líder democrático”, aseguró Cedillo, quien acusó que “no hay voluntad” del gobierno federal para investigar los “desvíos millonarios” y sancionar al representante petrolero. “Solamente le dieron carpetazo” a la serie de denuncias penales.

La producción de petróleo crudo de Pemex, donde trabajan en total más de 128 mil empleados de los cuales 87 mil son sindicalizados, pasó de 2 mil 882 barriles diarios en 2013 a 2 mil 140 barriles diario en mayo de 2018. La producción de gas y combustibles también bajó de mil 456.7 barriles diarios de 2013 a 794.9 mbd en mayo. El lunes, frente a empresarios, el virtual Presidente López Obrador se comprometió a impulsar la producción energética además de evitar más gasolinazos.

Pese a las finanzas de la empresa aún en rojos, el director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, y el secretario general del STPRM, Carlos Romero Deschamps, aprobaron en junio un incremento del 3.42 por ciento al salario de sindicalizados que estará vigente del 1 de agosto de 2018 hasta el 31 de julio de 2019. Sin embargo, les han quitado beneficios del contrato colectivo, han visto mermada su posibilidad de escalar laboralmente, y “los aplacan” quitando la plaza o con despido si forman grupos disidentes, acusó el ex vocero de la sección 40 de Pemex. AGENCIAS