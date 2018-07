Ultimátum de 72 Horas Para Apagar Fuego en el Basurero de Motozintla

*Se Agudiza el Conflicto.

Motozintla, Chiapas; 17 de Julio.- Habitantes de siete comunidades dieron un ultimátum de 72 horas para que el incendio del basurero municipal sea apagado, de lo contrario -anunciaron- radicalizarán sus protestas.

Los inconformes realizaron una protesta frente a las instalaciones de la Subsecretaría de Gobierno Región XI Sierra Mariscal, donde dejaron en claro que han sido pacientes, situación de la que han abusado las autoridades municipales al no dar cumplimiento a las minutas de trabajo.

Ángel Roblero Velázquez añadió que están bastante afectados los habitantes de los Milenios 3 y 4, Los Ladrillos, El Mojón, San Pablo, Pablo Salazar y San José, toda vez que presentan severos daños en las vías respiratorias y ojos, donde los más afectados son los niños y personas de la tercera edad.

También es urgente una campaña emergente de salud para una evaluación sanitaria, añadió, principalmente a la población vulnerable.

Desde la semana pasada que inició el fuego no están permitiendo el ingreso de basura de la cabecera municipal y de comunidades aledañas, hasta en tanto no haya una solución, dijo.

Otro de los habitantes inconformes, Gerardo Ramos López, indicó que todos son afectados, pero principalmente los niños y adultos mayores que presentan irritación en la piel, los ojos, graves daños en las vías respiratorias, “por lo que también pedimos que el basurero sea reubicado hacia donde no cause afectaciones a la población”.

Néstor Morales, presidente de barrio Milenio 3, informó que “son tres minutas firmadas, dos en la actual administración y una en un periodo municipal anterior y fueron incumplidas, por lo tanto, ahorita la gente al ver la falta de acción de su gobierno está tomando acciones y no sería tal vez tan grave si estuvieran presentes las autoridades municipales para dar la cara, pero brillan por su ausencia”.

No cederán en su protesta para ser atendidos, toda vez que “ese humo es bastante contaminante y nos está matando poco a poco”, aseguró.

Subsecretario de Gobierno Reconoce Abandono de Autoridades.

Las autoridades estatales aceptan que no se ha tomado con seriedad la gestión de los habitantes de esas comunidades, por eso el descontento.

Héctor Paniagua Guzmán, subsecretario de Gobierno Región XI Sierra Mariscal, precisó, “el descontento no es de ahora, es desde hace algunos años para acá, porque no se le ha dado el tratamiento adecuado a la disposición de la basura, originalmente iba a ser un relleno sanitario, no sé lo que haya pasado, pero son 3 hectáreas que se compraron en la parte norte del municipio y en su momento se cumplieron los requisitos que piden las autoridades del medio ambiente para poder realizar la adquisición”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González