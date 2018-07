Carta Abierta Para Pacificar el País, Incluso Legalizando las Drogas: Sánchez Cordero

*OLGA SÁNCHEZ CORDERO, PROPUESTA COMO SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, ASEGURÓ QUE EL PRESIDENTE ELECTO LE DIO CARTA ABIERTA PARA BUSCAR TODOS LOS MECANISMOS QUE PERMITAN COMBATIR LA VIOLENCIA.

Ciudad de México, 17 de julio.-Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de Gobernación, aseguró que Andrés Manuel López Obrador le dio una carta abierta para analizar todo lo necesario para la pacificación del país, incluyendo la legalización de las drogas.

Durante su participación en el Seminario sobre Violencia y Paz ¿Olvido, verdad o justicia?, en el Colegio de México, contó que durante su reunión del sábado con el virtual presidente electo para hablar sobre el programa de austeridad, le dijo que se debería de abrir el debate a todos los temas.

“Cuando tuve mi audiencia para reestructurar la Secretaría de Gobernación y que él (López Obrador) sabía perfectamente de todas mis conferencias de prensa y, sobre todo, de mis artículos en la prensa sobre la despenalización de la droga, me dijo textual: ‘carta abierta, lo que sea necesario, lo que sea necesario para pacificar este país, abramos el debate’”, dijo.

Agregó que es hora de que el gobierno deje de simular que no pasa nada y establecer una política de derechos humanos, pues afirmó que quienes rechazan la propuesta de López Obrador para la pacificación del país, niegan que haya un conflicto.

Afirmó que México está inmerso en un proceso de violencia, donde “el Estado ha sido incapaz de evitar dichas desapariciones, de buscar a las personas”.

“Quienes cuestionan la posibilidad de empezar a hablar de otra forma de combatir la violencia con no más violencia y de hablar de una justicia transicional, ponen en duda que nos encontramos en un conflicto, que necesitamos nuevas instituciones y sistemas para enfrentar esta realidad”, afirmó.

“Es hora desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada y que hay una política de derechos humanos”, agregó al afirmar que no se puede negar que en los últimos 10 años el gobierno fue incapaz de para la violencia.

Por ello, dijo que “es crucial e inevitable comenzar a hablar de una justicia transicional”, de pensar en un plan nacional de reparaciones, de otorgar aministías y reducciones en las penas.

Agregó que por ello, el gobierno de López Obrador ha propuesto crear comisiones de verdad para casos concretos y se analiza crear comisiones regionales o una nacional, las cuales dijo son un primer paso para transitar a la paz.

“Estas comisiones deben estar conformadas por un grupo interdisciplinario que no forma parte de los órganos de justicia”, explicó.

Además, agregó no deberán de pasar “no más de cuatro años en su encomienda porque el país así lo requiere”, además de que se debe de continuar con los procesos de reparación de justicia.

“Para evitar atomizar la discusión, es necesario pensar en un proyecto de ley que no sólo incluya las amnistías, sino también la posible reducción de penas, a las comisiones de investigación de la verdad y las comisiones de la verdad, así como la referencia al plan nacional de reparación integral; paralelamente, debe irse avanzando en la propuesta de la despenalización de las drogas y la política pública para la recuperación de espacios”, afirmó. Agencias