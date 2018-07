Trump Repudia Eventual Despenalización de las Drogas Impulsada por Gobierno de AMLO

Ciudad de México.- El gobierno de Donald Trump expresó hoy su oposición a la posibilidad de legalizar las drogas o a cualquier política que resulte en la llegada de más estupefacientes a Estados Unidos.

Sarah Sanders, portavoz del presidente Trump, salió al paso a una pregunta a la posible despenalización de las drogas por parte del próximo gobierno del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a continuar teniendo contactos con nuestros socios mexicanos. No tengo un anuncio específico de una política en ese frente”, respondió Sanders en una rueda de prensa en la Casa Blanca, de acuerdo con Notimex.

“Sin embargo, puedo decir que no apoyaríamos la legalización de ninguna droga en ninguna parte, y ciertamente no nos gustaría hacer algo que permita la entrada de más drogas a este país”, advirtió.

Olga Sánchez Cordero, prospecta a secretaria de Gobernación del próximo gobierno lopezobradorista, señaló la víspera que para lograr la pacificación de México es necesario considerar la ley de amnistía, reparación integral, reducción de penas, despenalización de drogas, así como de recuperación de zona económicas. Apro