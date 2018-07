1 de Cada 10 Altavoces de Alerta Sísmica no Sirve en la CDMX

Ciudad de México; 19 de Julio.- El 12 por ciento de los altavoces de la alerta sísmica, es decir, unos mil 320, no sonó por el sismo de magnitud 5.9 que se registró la mañana de este jueves, ya que están obsoletos, informó Idris Rodríguez Zapata, director del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

“Sí hubo alertas que no se activaron, se están revisando. El 88 por ciento de los altavoces sí se activaron. (Los que no sonaron fue) porque están obsoletos y hay que reemplazar”, dijo este jueves en entrevista en W Radio.

Un sismo de magnitud 5.9 se registró a las 8:31 horas de este jueves, a 13 kilómetros al suroeste de Huajuapan de León, Oaxaca, reportó el Servicio Sismológico Nacional. No se reportaron lesionados ni daños mayores.

Rodríguez agregó que solamente se tiene cobertura de altavoces en el 77 por ciento de la Ciudad de México y que en algunas sí sonaron pero el audio era diferente.

“Encontramos que en algunas se tomó la primera parte del audio y se mantuvo permanente. Fue por el envío masivo”.

Más tarde, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, reconoció que desconoce las causas por las que no sonaron en su totalidad los mil 320 altavoces en la capital, por lo que ordenó una revisión para determinar las causas de esta falla.

El mandatario capitalino explicó que para determinar las causas de la falla, giró instrucciones al secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, para que haga una revisión técnica sobre el funcionamiento de la tecnología.

“El 12 por ciento que falló se tiene que supervisar para ver cuál es la causa y se corrija a la brevedad”, indicó.

Amieva explicó que se debe definir dónde se encuentra la falla, si fue una deficiencia en la tecnología o un asunto de infraestructura adicional que se deba cambiar.

Por otra parte, el secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, dijo que el reporte de altavoces sin funcionar se puede hacer llegar al 911 o al teléfono de la Secretaría 5615-7970.

En cuanto a la aplicación del Gobierno de la capital, el jefe de Gobierno capitalino aseguró que funcionó adecuadamente, por lo que recomendó a los capitalinos no bajar el volumen a sus aparatos, no apagarlos ni tenerlos en modo de silencio, para que a cualquier hora escuchen la alarma sísmica. Agencias