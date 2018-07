Chiapas, Primer Estado en Implementar “Transporte 100% Libre de Humo de Tabaco”

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Debido a que el trasporte público es uno de los espacios con mayor exposición al humo de tabaco, Chiapas se coloca a la vanguardia como el primer Estado del país en implementar la estrategia “Transporte 100 por ciento libre de humo de tabaco”, gracias al convenio de colaboración signado entre las Secretarías de Salud y de Transportes.

En este sentido, el director de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Ariosto Coutiño Niño y los secretarios de Transportes y Juventud, Recreación y Deporte, respectivamente, Álvaro Robles Camera y Samuel León Sánchez, encabezaron el arranque de esta estrategia en la que participarán 150 choferes y concesionarios de taxis y colectivos de la región Metropolitana de la entidad. Posteriormente se replicará en el resto de la entidad.

En representación de la encargada del despacho de la Secretaría de Salud estatal, Leticia Montoya Liévano, el director de Atención Médica, Ariosto Coutiño Niño, destacó que esta iniciativa se realizó de manera corresponsable con la Secretaría de Trasportes, con acciones de salud para beneficio de los usuarios, ya que en Chiapas de los 3.3 millones de habitantes de 12 a 65 años de edad, 252 mil son fumadores, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016.

Por su parte, el secretario de Transportes, Álvaro Robles Cameras, enfatizó que a partir de ahora, a quien se sorprenda fumando en las unidades se le aplicará la sanción que señala el reglamento para inhibir este acto, donde la multa es de hasta 30 días de salario mínimo.

Robles Cameras agradeció a los concesionarios, choferes y líderes del transporte por sumarse a esta estrategia en pro de la salud pública, que además contribuirá a tener un mejor ambiente.

Este programa también pretende sensibilizar y capacitar a los choferes y concesionarios del transporte sobre el daño que produce el humo de tabaco en el organismo, no sólo a las personas que lo consumen, sino también a las personas que están alrededor, lo que es un plus para el cuidado de la salud de la población.

El Estado de Chiapas se coloca a la vanguardia al implementar esta estrategia, ya que el transporte público es el tercer lugar de mayor exposición al humo de tabaco, antecedido por los restaurantes y los bares.

Derivado de la firma de convenio entre las Secretarías de Salud y de Transportes, se comenzó a capacitar a los choferes y concesionarios, además de colocar señalética en unidades de trasporte público.

Todo chofer que no cumpla con este programa será sancionado por la Secretaría de Transportes; mientras que la Secretaría de Salud pone a disposición de la población el número gratuito el 01 800 911 2000 para cualquier denuncia. ICOSO