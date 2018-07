Sismo de Magnitud 5.9 Grados Sacude Oaxaca y Otros 7 Estados

*Reportan Saldo Blanco.

Ciudad de México; 19 de Julio.- La mañana de ayer, a las 8:31 horas, se registró un sismo de magnitud 5.9 con epicentro a 13 kilómetros de Huajuapan de León, entre los límites de Oaxaca y Puebla, informó el Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico se sintió en varios Estados: Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero, Jalisco y Ciudad de México, pero hasta el momento no se reportan daños, informó el coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente.

Por su parte, el jefe de Gobierno de CDMX, José Ramón Amieva, señaló que ya se realizan los protocolos de revisión a los puntos que fueron afectados tras el sismo del 19 de Septiembre.

Protección Civil de Oaxaca también detalló que en las regiones del Istmo, Costa, Cuenca, Cañada, Valles Centrales, Sierra Norte y Sur no registraron daños tras el temblor de esta mañana.

Y el gobernador de Puebla, Tony Gali, expresó que en el Estado no se han reportado afectaciones en instalaciones estratégicas y en la red hospitalaria.

El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete, afirmó que los Estados donde se percibió el sismo no sufrieron afectaciones ni pérdidas humanas. Agencias

EL EPICENTRO EN OAXACA

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento se registró a las 8:31 horas, 13 kilómetros al suroeste de la región de la Mixteca.

Tras el fenómeno, autoridades de Oaxaca iniciaron la revisión del municipio y comunidades aledañas para atender a la población.

De igual forma, la Coordinación Estatal de Protección Civil monitorea la entidad y, hasta el momento, no reportan daños.

Una unidad del IMSS reportó vidrios rotos de los ventanales, así como crisis nerviosa de algunos pacientes.

-Puebla

El gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, confirmó que no existen daños en la entidad.

El movimiento fue percibido en municipios de Puebla y Tehuacán, donde se activaron los protocolos en materia de protección civil.

En Puebla capital hay aún edificios apuntalados que resultaron dañados por el temblor del 19 de Septiembre de 2017, que no se vieron dañados tras el sismo de hoy jueves.

-Morelos

El sismo también fue percibido en el estado de Morelos.

De acuerdo con el titular de Protección Civil, Francisco Javier Bermúdez Alarcón, en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Xochitepec, Tlaltizapan, Ayala el sismo tuvo un efecto moderado y en el resto de los 28 municipios pasó desapercibido.

El movimiento activó la alerta sísmica en el palacio de Gobierno, alrededor de las 8:31 horas, por lo que personal administrativo fue desalojado para abandonar el edificio.

También los edificios de Plaza Cristal, la clínica 1 del IMSS, así como las oficinas generales de Capufe fueron desalojados para inhibir riesgos.

Subrayó que Morelos registra saldo blanco en las primeras revisiones de edificios públicos y monumentos históricos, así como casas habitación.

Este jueves se cumplen 10 meses del terremoto de magnitud 7.1 que afectó el centro y sur del país, y que en Oaxaca provocó la muerte de una mujer, así como daños en 71 municipios de la región de la Mixteca. Sun