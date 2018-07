Disidentes del SME Exigen a AMLO no Proteger a Martín Esparza

* Buscan Revisar Expedientes Ocultos.

Ciudad de México.- Agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) pidieron a Andrés Manuel López Obrador que una vez que asuma la presidencia de México desclasifique los acuerdos y convenios de liquidación de 43 mil trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), así como dé a conocer los contratos del sindicato con la empresa trasnacional Mota- Engil.

Cerca de cincuentas sindicalistas, con cartulinas en apoyo a López Obrador y a Morena, se manifestaron por una hora afuera de las oficinas del virtual presidente electo, ubicadas en la colonia Roma, para exigir en su gobierno transparencia y acceso a la información.

De manera puntual y a nombre de los agremiados (quienes marcaron su escisión con el líder del SME, Martín Esparza), Mario Benítez demandó a Andrés Manuel que como parte de la democracia sindical desclasifique todos los documentos, acuerdos y convenios que acompañaron la liquidación de los trabajadores de la extinta LyFC, asimismo revele cuáles fueron las reformas al estatuto sindical mediante la cual Martín Esparza prolongó su periodo como secretario general.

También, los trabajadores, que bloquearon la calle Chihuahua, exigieron a López Obrador que una vez en la silla presidencial haga públicos los contratos que se firmaron para la creación de la empresa Fénix, en la que participa la portuguesa Mota-Engil y el SME.

Según se dio a conocer en 2015, el SME formó la cooperativa “LF Centro” con Mota -Engil para explotar un parque de generación eléctrica, que cedió el gobierno federal al sindicato a condición de renunciar al pasivo laboral de 80 mil millones de pesos.

“Durante el sexenio pasado, Martín Esparza Flores contó con el respaldo y protección de EPN, ambos decidieron mantener clasificados todos los contratos, y no queremos que se le proteja más”, denunciaron.

“Concebimos como parte de nuestra autonomía sindical el derecho a conocer todo cuanto impacta en nuestras vidas, como trabajadores electricistas sin que el gobierno proteja esa información ni a quienes lo acordaron”.

Los agremiados entregaron una copia con las demandas del sindicato a miembros del enlace ciudadano del tabasqueño y se retiraron cerca de las 14:00 horas, sin concretar su objetivo de entablar una mesa de diálogo con López Obrador, que no se presentó en su casa de transición.

Antes de partir, los sindicalistas pidieron al tabasqueño no “ceder ante la oligarquía”, además de trabajar en mejoras al programa de jubilaciones.