Obras Inconclusas, Inseguridad y Basura Dejará Víctor Lavalle en Motozintla

* A Tres Meses de que Concluya su Administración Municipal.

Motozintla, Chiapas; 20 de Julio.- A menos de tres meses de que concluya la administración de Víctor Lavalle Cuevas como presidente municipal, la población está indignada debido a las obras inconclusas, como en el barrio Las Flores, donde desde hace meses se encuentra tirada una obra, y los habitantes han exigido hablar con el Edil, con los Regidores o con Obras Públicas, pero nadie les da la cara y los trabajos siguen abandonados.

Amenazan los habitantes motozintlecos que si para el 22 de Julio no han sido atendidos en sus demandas, están decididos a tomar la Presidencia y no es por tientes políticos, sino por la indignación, la falta de interés por parte del Ayuntamiento de atender a la población.

“Pedimos la intervención del Congreso, así como también del Órgano de Fiscalización para que sea investigado el Edil y sus achichincles, ya que tan sólo la obra del barrio Las Flores, la cual está tirada es una obra que tiene un valor de dos millones y medio de pesos, según el dictamen. Y no es justo que Lavalle Cuevas haya utilizado dinero del pueblo para usos personales”, dijeron los inconformes.

También revelaron que hasta el momento, la basura sigue estando en las calles de Motozintla desde hace más de una semana, tiempo en que no pasa el carro recolector, debido a que el basurero aún incendiándose y han evitado que entren los camiones recolectores de basura a arrojar los desperdicios a ese lugar, por lo que exhortaron a la población a sacar su basura y le dieron 72 horas al ayuntamiento para que solucionara el problema, sin embargo la situación sigue y los comerciantes sacan sus desechos, sobre todo los comerciantes, contaminando los Nuevos Milenios Uno, Dos y Tres y San Dimas, que se encuentran contaminados. EL ORBE/Luis Javier Ramos