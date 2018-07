Centro Histórico de Tapachula Atiborrado de Prostitutas, Gays, Bares y Cantinitas

* EL ACTUAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NO PUDO PONER ORDEN EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD.

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio.- A unos días de que concluya la gris administración que encabezó Neftalí Del Toro Guzmán, habrá dejado como herencia a sus sucesores un Centro Histórico lleno de prostitución de ambos sexos, antros de vicio disfrazados de restaurantes, un desbordante comercio informal y una alarmante inseguridad.

En torno a ello, el empresario Aurelio Cifuentes Madrid, opinó que durante este periodo de Gobierno Municipal también se incrementó el número de comerciantes ambulantes y de puestos semifijos, bajo la complacencia del Alcalde y de la actual síndico, Rosario Vázquez Hernández.

Eso, dijo, provoca una competencia desleal a los establecidos, quienes pagan impuestos, salarios, IMSS, INFONAVIT, además de invertir su capital.

En entrevista, afirmó que ya nadie quiere abrir más negocios en el centro de la ciudad, sobre todo por la falta de atención a los temas de seguridad y servicios públicos.

“Las inversiones se están yendo. Ya la gente lo piensa para abrir un negocio y utilizar su capital”, recalcó.

Sin embargo, afirmó que los visitantes centroamericanos aún están llegando al centro de la ciudad a realizar sus compras y eso ayuda un poco al comercio local, “pero actualmente prevalece una resaca económica porque no hay flujo de efectivo como se esperaba”.

A esa problemática económica, según Cifuentes, habría que agregarle la inseguridad existente en la 10ª y 12ª Avenida Norte, entre la 3ª y 9ª Poniente, es decir, muy cerca de la Presidencia Municipal.

“La situación se complica aún más porque hay sexoservidoras y travestis ofreciendo sus servicios públicamente, sin censura alguna y a plena luz el día. No tengo nada en contra de ellos, pero no hay quien los regule y ello afecta a las familias que en la tarde o noche tienen que transitar por ese sector para pasear o realizar compras”, detalló

“Además, que es una mala imagen para el turismo y para las familias de la región, sobre todo porque se exhiben a cualquier hora del día. Antes no era así, había un control. La autoridad regulaba el funcionamiento de las sexoservidoras y de las cantinas, pero ahora es un desastre”, explicó.

Asimismo, que la 10ª y la 12ª Norte están invadidas de bares con servicio de prostitución, por lo cual mucha gente opta por no pasar por esas calles y con ello se afecta el comercio establecido, a lo que hay que agregarle el ambulantaje que cada día crece más.

El empresario lamentó que, a consecuencia de ello, ahora hay muchos locales vacíos en el primer cuadro de la ciudad, además de que ha bajado la derrama económica, “porque ahora quienes desean invertir tienen que ser más cautelosos para no poner en riesgo su capital”.

Al cerrar locales comerciales, indicó, los ocupan para instalar bares que están disfrazados de restaurantes donde -además- se ejerce la prostitución y se han convertido en nido de delincuentes.

A criterio de miembros de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), en los tres años del actual Ayuntamiento, el comercio informal creció alrededor de 300 por ciento.

De nada sirvió que sus antecesores, en una coordinación entre el Gobierno Estatal y el Municipal, se haya combatido el ambulantaje y se dejaran limpias las calles del centro de la ciudad, y se implementaran los cierres de casinos, antros de vicio y prostitución, si llegó Neftalí Del Toro y dejó las cosas peor.

Lo peor de todo es que Rosario Vázquez ya logró incrustar a su hija, Aida Flores Vázquez, pareja del regidor, Rogelio Marroquín Castillo, en el próximo Cabildo de Tapachula, desde donde se teme, seguirá controlando todo el comercio informal.

Hay, además, infinidad de empleados municipales de diversas categorías que se frotan las manos porque están seguros de que serán ratificados en sus puestos o en otros afines, a pesar de haber estado actualmente en esta pesadilla llamada Ayuntamiento.

La prostitución, el comercio informal, los antros de vicio y la inseguridad, todo, en el centro de la ciudad, también es parte del inventario que el priista Del Toro dejará de herencia para el próximo Ayuntamiento y para toda la sociedad. EL ORBE / Rodolfo Hernández González