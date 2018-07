Inseguridad Genera Desorden del Transporte Colectivo en el Primer Cuadro de la Ciudad

* ANTE LA FALTA DE UNA TERMINAL, LOS CHOFERES DE COMBIS UTILLIZAN LA VÍA PÚBLICA, GENERANDO GRAN CONGESTIONAMIENTO.

Tapachula, Chiapas; 22 de Julio.- Es urgente reubicar el transporte colectivo urbano para sacarlo del centro de la ciudad, toda vez que se ha convertido en un foco de inseguridad, afirmaron usuarios y comerciantes del primer cuadro de la ciudad.

El abogado Martín Díaz Martínez propuso concentrarlo en una Terminal de Corto Recorrido como está el transporte foráneo y que también los operadores sean sujetos a exámenes toxicológicos para que no vayan drogados o borrachos, porque no hay día que no se vean involucrados en accidentes con saldo de personas lesionadas.

La 10ª Avenida Norte, entre 1ª y 9 ª Calle Poniente es tierra de nadie, como consecuencia que los chóferes hacen lo que les viene en gana con la complicidad de las autoridades, principalmente de Vialidad Municipal, que no pone orden y de manera extraoficial se sabe que les pasan una cuota.

“Nosotros como integrantes de una asociación de abogados nos hemos dirigido a las autoridades municipales y estatales, principalmente la Secretaría del Transporte, para tratar de mejorar la imagen de la ciudad, sobre todo en ese sector que está a una cuadra de la presidencia municipal”, añadió.

La zona que debería ser sólo de ascenso y descenso y que la han convertido en terminal en la vía pública, es un problema de inseguridad por la aglomeración de personas que todos los días utilizan el transporte público urbano y son víctimas fáciles de los delincuentes que operan con toda impunidad con el robo de celulares, carteras y alhajas, señaló.

Es bastante el congestionamiento vial que ocasionan a cualquier hora del día los conductores de ese tipo de transporte como consecuencia del desorden que no ha sido atendido por las autoridades, “no es posible que nuestras autoridades no se fijen en los problemas, los cuales existen porque no se aplica el reglamento de Tránsito”.

En tanto el comerciante Daniel Mejía Díaz señaló que las autoridades permiten también que muchos del transporte foráneo anden rentando localitos para hacer sus terminales, en lugar de enviarlos a la Terminal de Corto Recorrido, el municipio no les debe dar permiso, porque de lo contrario nunca habrá orden. “Ya lo hemos platicado con las autoridades y no se ha dado un remedio estructural”.

“Estamos en manos de los transportistas y nuestras autoridades están peor porque tampoco pueden hacer nada para meterlos en cintura, tiene años que estamos solicitando que les busquen un lugar y que les construyan una terminal de corto recorrido para que haya orden en el centro de la ciudad”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González