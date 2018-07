MORENA Presenta Decálogo de Austeridad Para Diputados

* Con Diez Compromisos.

CDMX.- El senador Mario Delgado, quien se perfila para ser el próximo coordinador de los diputados de Morena, presentó una propuesta de diez compromisos y acciones que asumirá la bancada en San Lázaro.

Entre ellas destaca presentar su 3de3, eliminar el fuero e impulsar el plan de austeridad propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que empieza por la disminución del salario.

Incluye además reducir viajes y viáticos al mínimo así como cancelar las partidas para los llamados moches, gastos médicos, de separación individualizada, compra de autos, vales de gasolina, telefonía celular, comidas y la contratación despachos.

En conferencia de prensa, donde el legislador aseveró que el próximo presidente no impondrá la agenda de los legisladores, destacó que los diez compromisos de los diputados son:

Como primer lugar inician con “representar siempre al pueblo, respetar la Constitución Política y seguir los principios éticos de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

En segundo lugar “apoyar las reformas necesarias para la cuarta transformación del país. Defender el patrimonio nacional, la soberanía, el respeto a los derechos humanos y combatir la corrupción”.

En tercer sitio, “privilegiar un diálogo amplio e incluyente y un debate respetuoso con la sociedad y los otros Poderes de la Unión”.

En cuarto sitio, legislar con absoluta transparencia, honradez y ejercer responsablemente el derecho de voto. Además, de asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados y a las reuniones de comisiones.

Como quinto punto, presentar declaración patrimonial, de intereses e impuestos. No promover ningún interés particular por encima del interés nacional.

En sexto lugar, conducirse con austeridad republicana, eliminar el fuero y terminar con excesos y privilegios.

Séptimo, comunicar las acciones del gobierno y las labores legislativas con recorridos permanentes en los distritos. Consultar con nuestros representados el sentido de nuestras votaciones.

Octavo, erradicar la práctica de los moches. No negociar el voto a cambio de prebendas.

En noveno lugar, incluir en el presupuesto de la Cámara de diputados el estricto plan de austeridad que incluye la disminución del salario y demás acciones anunciadas.

Décimo, aprobar un Presupuesto de Egresos de la Federación transparente, austero, que garantice la estabilidad macroeconómica, propicie condiciones para el crecimiento económico y atienda primero a los más pobres, así como eliminar también las pensiones a los ex presidentes.

Delgado carrillo afirmó que también se contempla revisar el tema de las comisiones en la Cámara de Diputados y en el financiamiento de los partidos políticos tendrá que presentarse una iniciativa para modificar la ley en la materia, porque eso no se puede hacer desde el Presupuesto. AGENCIAS