Dan Carta a AMLO sobre Apoyo a Despenalización de las Drogas

Ciudad de México, 24 de julio.-Más de 100 organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos firmaron una carta dirigida al virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la que expresaron su respaldo a la propuesta de despenalización de la droga para que se logre el proceso de pacificación del país. “La discusión no consiste en preguntarnos si debemos o no regular las drogas, sino en cómo hacerlo”, aseguraron.

En el documento, organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia y Reinserta, afirmaron: “Manifestamos nuestro apoyo al proceso de pacificación anunciado por su equipo de transición y hacemos público nuestro respaldo a la propuesta de despenalizar las drogas”.

Destacaron que en México no ha habido una política de drogas orientada a la protección de los ciudadanos desde que el presidente Lázaro Cárdenas intentó un proceso de discriminalización, por lo que las medidas en el país se han enfocado a “satisfacer la exigencia extranjera de mantener una prohibición absoluta, que privilegia la represión y desatiende las necesidades de prevención y tratamiento de nuestra población”.

Aseguraron que los resultados del pasado 1 de julio en las urnas fueron históricos y muestran que la sociedad está a favor de la construcción de paz. “En congruencia con ese mandato, figuras de su equipo de transición, como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, han anunciado su compromiso con un proceso de pacificación que incluye la justicia transicional, la desmilitarización de la seguridad pública y, como condición previa e indispensable, la regulación de las drogas. Los firmantes apoyamos este posicionamiento”. Sun