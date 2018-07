Revelan Casos de Niños con Padecimiento del VIH Sida

*Por Falta de Orientación en Casa.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio.- Como resultado de una inadecuada orientación sexual desde casa, ahora se presentan casos de personas cada vez más jóvenes con casos de VIH o enfermedades de transmisión sexual, informó Rosemberg López Samayoa, presidente de Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida y miembro del Consejo Nacional de Sida.

“Desafortunadamente seguimos teniendo casos de VIH, casos de infecciones de transmisión sexual como gonorrea, sífilis, papiloma humano, que están muy a la mano con esta parte de nuestra región”, precisó.

Como parte del trabajo que están haciendo de prevención es que hoy en día cuando se habla de infección de transmisión sexual con VIH, antes las personas que presentaban esa enfermedad eran de 18 años para arriba, pero ahora hay casos de personas muy jóvenes, incluso de 12 años de edad, que ya están teniendo alguna infección de VIH o alguna infección por transmisión sexual, sostuvo.

En el caso de los menores de edad afortunadamente ya existe una norma oficial, la 010, de que no necesariamente tienen que ir acompañados de un adulto, lo ideal es que vayan acompañados pero muchos adultos no quieren llevar a sus hijos, sobre todo porque muchas veces los jóvenes preguntan y no les están dando la información adecuada.

Para mayor información y para realizarse una prueba gratuita de VIH pueden acudir a las oficinas de Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida, ubicada en la Central Norte número 168 altos, en horarios de 9:00 a 15:00 horas, y pueden hacer citas al teléfono celular 9622400025, pueden mandar un WhatsApp, escribir a la página umachiapas.org o pueden mandar un correo electrónico a unamano_ @hotmail.com, o al Facebook una mano amiga y ahí pueden sacar su cita confidencial. EL ORBE / Rodolfo Hernández González