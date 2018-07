Recorre Rutilio Escandón Clínica Autista en SCLC

*Asume Compromiso con la Salud de los Chiapanecos.

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se comprometió a garantizar la atención a la salud de los chiapanecos, de manera integral, con una política pública incluyente, humanitaria e integral, que garantice soluciones a las demandas del pueblo chiapaneco para mejorar sus condiciones de vida.

Recorrió, acompañado de colaboradores, las instalaciones de la clínica autista de San Cristóbal de Las Casas, donde constató los servicios que presta, el compromiso con los chiapanecos, y la corresponsabilidad en la atención a la salud de las familias.

Estuvo acompañado por las autoridades municipales y los directivos de dicho centro, donde platicó con el personal y con familias, con quienes coincidieron en la importancia de prever los insumos necesarios para resolver la calidad de la atención.

Escandón Cadenas se comprometió a que durante su gobierno -que iniciará el 8 de diciembre-, impulsará la atención al menor y a la familia, para favorecer el desarrollo integral de la familia, “necesitamos una sociedad mejor, dónde los adolescentes y jóvenes puedan alcanzar sus metas”.

Por ello, abundó, “también tenemos que impulsar fuertemente la educación, y a la salud, para que se traduzca en el bienestar, lo que implica que las políticas públicas tienen que ser incluyentes, las que ya estamos consensando con un amplio sector de la sociedad”.

Asimismo, Rutilio Escandón expuso que mantendrá un sistema de salud que será un eje prioritario en su administración, de ello depende el desarrollo social de las familias, no habrá exclusión, no habrá abandono u omisión del gobierno a sus obligaciones y responsabilidades.

“Planteamos desde la campaña y lo ratificamos ahora, que habrá mucha corresponsabilidad, las instituciones del sector salud serán debidamente equipadas y dotadas del personal necesario para que garanticen servicios de calidad, con eficacia y oportunidad”, dijo.

El gobernador electo , agregó que “no daremos marcha atrás, las demandas de Chiapas es su bienestar y mi gobierno en eso está empeñado, por eso me comprometo con todos los chiapanecos, a dar el respaldo a las instituciones que realizan una ardua labor como la clínica autista; las demandas son servicios de calidad y se los vamos a garantizar”, apuntó.. Comunicado de Prensa