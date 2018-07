El Dinero que se Pidió Prestado, se queda en caja

*López Obrador a Peña Nieto.

Ciudad de México; 26 de Julio.- Andrés Manuel López Obrador señaló que el todavía presidente Enrique Peña Nieto debe justificar la naturaleza del préstamo que pidió en los últimos meses de su Gobierno.

Durante una conferencia de prensa sobre los proyectos de infraestructura que se realizarán durante su Gobierno, el político tabasqueño fue cuestionado sobre el préstamo de 200 mil millones de Pesos que Peña Nieto pidió.

“Tiene que justificar a dónde va ese dinero, yo creo que ya no va a alcanzar el tiempo para que se aplique ese recurso y va a quedar en caja, va a quedar en la Federación”, dijo López Obrador.

De acuerdo con datos oficiales, el priista contrajo una deuda cuando en general, durante el último año, no se autorizan este tipo de movimientos.

Ante dicho escenario y la polémica que se ha generado, AMLO puntualizó que no aumentarán los impuestos ni gasolina en términos reales, además de no incrementar la deuda: “Nosotros tenemos como compromiso de campaña, lo recuerdo, no aumentar impuestos, ni gasolina en términos reales y no aumentar la deuda. Vamos a financiar el desarrollo con ahorros y con el combate a la corrupción”. Agencias