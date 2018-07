Hoteleros Reportan 45 % de Ocupación por Vacaciones de Verano en el Soconusco

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio.- El periodo vacacional de verano no representa una importante reactivación económica para el sector hotelero en el Soconusco, ya que no es considerado una temporada alta en ocupación, sobre todo porque no se tiene una afluencia mayor de turistas guatemaltecos, que en los recientes años se ha convertido en el principal mercado.

La Tesorera de la Asociación de Hoteles y Moteles del Sur y Costa de Chiapas, Martha Beatriz Villaseñor Molet, dio a conocer que en lo que va de la presente temporada vacacional sólo se ha tenido un 45 por ciento de ocupación en cuartos de hotel, generado principalmente por la llegada de visitantes nacionales.

El periodo vacacional de verano no es considerado una de las temporadas altas en ocupación, dijo, ya que debido a la disparidad que existe con el ciclo escolar de Guatemala, la llegada de visitantes en grupos familiares durante la semana, es menor.

Sin embargo dijo, hace falta un mayor esfuerzo para difundir los atractivos naturales con los que cuenta el Soconusco, sostuvo, por ello exhortó a las autoridades de turismo a implementar mejores estrategias para la publicidad de los destinos, y así generar una mayor visita en cada periodo vacacional. Agencia Intermedios