Habitantes de Motozintla Exigen al Alcalde Víctor Lavalle Reubicar el Basurero Municipal

Motozintla, Chiapas; 27 de Julio.- Este viernes alrededor de las 13:30 horas un grupo de aproximadamente 70 inconformes motozintlecos, bloquearon con piedras y llantas en ambos carriles el tramo carretero federal Motozintla-Mazapa de Madero, a la altura del barrio El Mojón, municipio de Motozintla, a la altura del bar “chipi chipi”, con la finalidad de exigir a Víctor Lavalle Cuevas, presidente municipal de Motozintla, la reubicación del basurero municipal.

Los inconformes bloquearon de manera pacífica la carretera y no portaban ninguna pancarta, para nada fueron atendidos por las autoridades competentes para resolver su exigencia de reubicación del basurero municipal, el cual les está provocando malestares respiratorios. EL ORBE/José Ángel López

Desde las Elecciones Está Desaparecido el Alcalde de Motozintla

Huixtla, Chiapas; 27 de Julio.- Luego de perder la reelección a la Presidencia Municipal de Motozintla, Víctor Lavalle Cuevas volvió a regresar como Alcalde, pero hasta el momento no llega a trabajar, aunque sí está cobrando.

Lo anterior fue dado a conocer por extrabajadores que fueron despedidos, según dicen, el Edil no ha aparecido desde la pasada jornada electoral y son sus subordinados quienes están corriendo a los empleados de menor nivel.

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado debe investigar esta situación pues, según se sabe por conducto de exfuncionarios que fueron despedidos, ya se han detectado diversas irregularidades durante las auditorias del 2017.

Sospechan que el dinero para obras que hoy están inconclusas fue usado para financiar su campaña, ya que en Motozintla han quedado muchas obras tiradas, y únicamente esperan que el Edil aparezca para manifestarse.

EL ORBE/Luis Javier Ramos