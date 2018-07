Cumple MVC con Hospital Digno Para la Atención de Mujeres

Con equipos de alta tecnología y personal médico especializado, mujeres de diversas comunidades de Chiapa de Corzo reciben atención de calidad en el Hospital Básico Comunitario, una obra impulsada por el gobernador Manuel Velasco Coello.

Al respecto, el Ejecutivo Estatal destacó que al fortalecer la cobertura de atención médica en lugares de difícil acceso, se ofrece mayor protección a la salud de las mujeres, tal como se realiza en este nosocomio.

Precisó que desde el inicio de su administración, una de las prioridades ha sido la de trabajar para el bienestar de las mujeres.

Por ello, se acerca este tipo de acciones a las comunidades vulnerables, como este nosocomio que no sólo brinda consultas médicas, sino también cirugías, partos y estudios de laboratorio.

En este tenor, el Gobernador reconoció la noble labor del personal que integra cada una de las áreas de este hospital, ya que dedican su tiempo y empeño sanando o salvando vidas.

“Este nosocomio funciona al cien por ciento con instalaciones dignas, totalmente equipado y con personal perfectamente capacitado; antes de contar con esta clínica, los pobladores de esta región tenían que salir de su municipio para ser atendidos en otras unidades de salud”, apuntó.

Velasco Coello señaló que como resultado de años de lucha y trabajo por parte de las y los habitantes, hoy tienen atención médica mediante equipos con alta tecnología y personal médico y de enfermería mejor capacitados.

“Es un hospital que gestionaron hace muchos años y que hoy es un logro de la ciudadanía de la región a los que se les acerca los servicios de salud. Me siento muy contento por haber cumplido mi compromiso con la población no sólo de Chiapa de Corzo sino también de Ixtapa, Acala y Zinacantán”, puntualizó.

Señaló que actualmente se trabaja en la construcción de 33 nuevas clínicas en la entidad con áreas especializadas y equipamiento de primer nivel, a fin de responder a las demandas de las y los chiapanecos.

Cabe mencionar que el Hospital Básico Comunitario de 12 camas, es parte del Programa de Rescate de Infraestructura de Salud que se impulsa en Chiapas, del cual se continuará invirtiendo para mayor y mejor infraestructura en esta materia.

“No bajaremos la guardia para lograr nuestro objetivo de contar con más hospitales de calidad y accesible a todas las familias de Chiapas”, subrayó.

Cuenta con servicios de diagnóstico y tratamiento de cinco especialidades, consulta externa y hospitalización, así como laboratorio clínico, servicio de imagenología, transfusión sanguínea y urgencias durante las 24 horas de los 365 días del año. ICOSO