Empatan a 2 Goles Cafetaleros Contra Cimarrones

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio.- Los actuales Campeones, Cafetaleros de Tapachula, no pudieron ante Cimarrones e igualaron a dos en duelo de la segunda jornada en el estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”, del torneo Apertura 2018 de la Liga de Ascenso MX.

Con este resultado, los actuales monarcas se ubican en el último lugar al sumar un punto, mientras que los visitantes se colocan como líderes del torneo.

Un partido de ida y vuelta por ambos conjuntos quienes saltaron a la cancha de juego armando grandes jugadas con peligro a gol, pero sin que nadie pudiera tomar ventaja en los primeros 45 minutos de juego.

Para la parte complementaria, la escuadra local mostró su buen ritmo de juego y con Oscar Sánchez abrieron el marcador para poner el 1-0 y de esa manera irse al frente en los cartones sobre el conjunto visitante.

La reacción del Cimarrones no tardó en llegar, y al 61 estaban emparejando los cartones 1-1, por medio de Jonathan Martínez.

Con el empate a uno las acciones del juego se pusieron en un constante ir y venir, siendo el conjunto foráneo que metió en aprietos a los actuales campeones.

Debido a esa presión que tuvo Cimarrones ante los comandados por Irving Rubirosa, al minuto 82, le dieron la vuelta al marcador para el 2-1, por medio de Emmanuel Segura.

Los locales al verse superados, no se dieron por vencidos y 2 minutos después estaban igualando la pizarra a 2, por conducto de Mario Ortiz.

En el tiempo restante los equipos cerraron con este duelo pero ya nadie se pudo hacer daño, por lo que se despidieron del terreno de juego con un merecido empate a dos. EL ORBE/Nelson Bautista