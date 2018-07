AMLO Anuncia la Siembra de 1 Millón Árboles Frutales y Maderables en la Selva Lacandona

* SEDESOL Cambiará a Secretaría del Bienestar.

Tuxtla Gutiérrez, Chis..- El proyecto anunciado por Andrés Manuel López Obrador para reforestar árboles frutales y maderables comprende alrededor de 200 mil hectáreas de tierras en la región de la Selva Lacandona, donde pretende invertir 6 mil millones de Pesos. Hoy dio los primeros pasos para concretar su plan.

“Voy a cumplir mi compromiso de sembrar un millón de hectáreas en zonas de Tabasco y Chiapas, serán árboles frutales y maderables para seguir cuidando el medio ambiente”, aseguró a su llegada al aeropuerto de Villahermosa, donde sostuvo algunas reuniones privadas de trabajo y luego se trasladó a Palenque, a la comunidad ‘La Chingada’ donde se encuentra su rancho, a orillas de la carretera, junto al Hotel Maya Tucanes.

Luego de anunciar nombramientos y el proyecto del sector energético, López Obrador dijo que realizaría trabajo de campo en la Selva Lacandona y en la región del Usumacinta.

“Es una investigación que estoy haciendo en campo. Viajo a la Selva Lacandona, hasta allá voy, pero no tengo reunión concertada, voy a hacer una consulta a la gente. Voy a hablar con campesinos, indígenas y productores que viven en la Selva Lacandona.

Sobre su plan de reforestación, el futuro Presidente de la República dio detalles el pasado 27 de Junio, luego de su cierre de campaña en Chiapas, donde se comprometió a reactivar el campo mexicano. Para ello, dijo, se sembrarán en la entidad unas 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, dentro de los cuales destacan cítricos, café, cacao.

También señaló que se entregarán apoyos a los pequeños propietarios y ejidatarios para que se pague un jornal justo y sus hijos puedan trabajar sembrando esos árboles frutales y maderables.

Con ese programa, abundó, se van a generar 80 mil empleos, pero no serán temporales, sino permanentes, puntualizó.

Tan sólo en Chiapas, para ese programa se invertirán seis mil millones de pesos, a fin de que haya trabajo, que el chiapaneco se arraigue, pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres y su cultura, apuntó. Y el que se quiera ir -agregó-, que se vaya por gusto y no por necesidad, porque habrá trabajo en los pueblos, en las comunidades y en todos los ejidos de Chiapas.

El apoyo al campo, precisó, también incluye la ganadería, y en todos los ejidos donde haya condiciones se hará la entrega de 10, 20 y hasta 100 novillonas y sementales, a crédito todo y sin intereses, a pagar en tres o cuatro años con las crías, detalló.

De acuerdo con López Obrador, desde hace más de 20 años ha entrado ganado desde Centroamérica hacia el norte, al mismo tiempo que se venía abajo la ganadería en Chiapas y en Tabasco. Y con este programa, dijo, se pretende repoblar los potreros de Chiapas.

También se comprometió a apoyar a los productores de maíz con una “compensación” y fijar “precios de garantía” para ese grano. Y aseguró que hará de la región de la Frailesca en Chiapas una región productora de maíz como antes lo fue.

Recorre la Selva Lacandona

EL virtual presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, anunció la tarde de este domingo la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en la zona de la Selva Lacandona, Chiapas.

El anuncio lo hizo acompañado de María Luisa Albores González, propuesta por AMLO como próxima titular de la Secretaría del Bienestar; de Javier May, quien será el subsecretario de dicha Secretaría, y Hugo Chávez, director técnico del programa de árboles frutales.

“Hoy hicimos trabajo de campo para terminar de redondear el proyecto de la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, que nos permitirá mejorar el medio ambiente y crear 400 mil empleos, entre otros beneficios”, dijo el tabasqueño en un video publicado en sus redes sociales.

El objetivo de este programa, según las palabras del ganador de las pasadas elecciones, es la existencia de 100 millones de hectáreas de propiedad social que están abandonadas “convertidas en tierras ociosas”, mismas que se convertirán en tierras “productivas”.

“Para que 400 mil campesinos puedan trabajar donde nacieron, donde están sus familiares y costumbres”, agregó.

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México dio a conocer esta noticia después de que hace dos días anunciará que viajaría a la Selva Lacandona a platicar con “campesinos, indígenas y productores que viven en la cuenca del Usumacinta”. AGENCIAS