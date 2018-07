Expresidentes y sus Viudas Dejarán de Recibir Millonarias Pensiones

Durante su campaña presidencial mantuvo la promesa de eliminar las pensiones a ex presidentes. Ahora que el nuevo gobierno entre en diciembre, AMLO dice que cumplirá.

Su plan es suprimir, en el Presupuesto 2019, el acuerdo para las pensiones que se envía al Congreso. De acuerdo con López Obrador, cada ex mandatario cuenta con más de 100 militares a su disposición y recibe una pensión mensual de 5 millones de pesos.

Sin embargo, la información pública muestra que los ex presidentes reciben poco más de 200 mil pesos mensuales como pensión, además del derecho a contar con seguridad, personal administrativo, seguro de gastos médicos y de vida.

De acuerdo con información de la Cámara de Diputados y el Senado, cada año se aprueba un promedio de 40 millones de Pesos para que la Presidencia de la República los canalice a los Expresidentes del país o a sus viudas.

Durante su Gobierno, Miguel de la Madrid firmó el Acuerdo Presidencial 2763­BIS, por medio del que se establecen las prestaciones para los Expresidentes. Dicho acuerdo se concretó en 1987, en el último año del sexenio de De la Madrid. Así que los mandatarios tienen derecho a los siguientes beneficios:

*Pensión vitalicia de 205 mil 122 Pesos mensuales.

*Seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores.

*Cada Expresidente tiene a su disposición un equipo de seguridad adscrito al Ejército.

*25 empleados de la Federación.

*Al fallecer, sus cónyuges tienen derecho a pensión vitalicia equivalente a 80% del sueldo que percibía su esposo durante el primer año. Se reducirá 10% cada año hasta llegar a 50% del total del sueldo.

*Hijos de los Expresidentes cuentan con seguro de gastos médicos mayores durante todo el tiempo que transcurra hasta que cumplan la mayoría de edad.

Echeverría, Fox y Calderón.

Sólo los expresidentes Luis Echeverría, Vicente Fox y Felipe Calderón, reciben entre los tres un monto 7.3 millones de Pesos al año. En el caso de Calderón Hinojosa, desde Febrero de 2017 decidió donar su pensión a la organización “Aquí nadie se rinde”, que ayuda a niños con cáncer.

Vicente Fox justificó la pensión vitalicia, al señalar que está pensada para evitar que los exmandatarios roben: “Todos los países tienen pensiones para sus expresidentes, se trata de un acto hasta de justicia, también pensando para que un expresidente no se preocupara mientras está en el ejercicio del poder de estar acumulando dinero ilícitamente”, dijo en entrevista.

Renunciaron.

Los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo renunciaron a su pensión vitalicia, pero se desconoce si se les asigna un presupuesto por seguridad y asistentes.

Viudas con Pensión.

Sasha Montenegro, viuda de José López Portillo; y Paloma Cordero, viuda de Miguel de la Madrid, son las únicas que reciben pensión vitalicia. En respuesta a la solicitud de información número 0210000174214, a través del sistema lnfomex, en 2015, se mencionan pensiones a dos cónyuges por 101,718 Pesos y 81,494 Pesos, así se hizo público por la senadora De la Peña. Agencias