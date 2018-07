Lo Mejor de Chiapas Está aún por Venir, Habrá un Gobierno Austero y Cercano al Pueblo: REC

* CONTINUARÁN PROSPERA, AMANECER Y OTROS PROGRAMAS SOCIALES PARA BENEFICIO DE LOS SECTORES VULNERABLES

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio.- El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo que su administración sumará esfuerzos con el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para lograr una gran transformación positiva en el Estado, “porque lo mejor de Chiapas está aún por venir”

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, dijo que la Entidad está dentro del Proyecto de Nación de López Obrador, con una serie de estrategias que serán históricas.

De entrada, dijo, continuarán diversos programas sociales de atención a grupos vulnerables, como Progresa, Amanecer, Procampo, becas, entre otros, que muy probablemente cambiarán de nombre y serán sometidos a una depuración, en el ánimo de que los apoyos lleguen realmente a las clases más desprotegidas, sin discriminación ni condicionantes.

En el caso de las becas, indicó que se trata de que ahora nadie se quede sin la oportunidad de estudiar y que, de manera paralela, se busca que los jóvenes universitarios egresados tengan espacios en las empresas para que puedan aplicar en la práctica sus conocimientos y no realicen actividades diferentes a la de su preparación, tal y como lo hacen los países desarrollados.

Ante el Director General de este rotativo, Enrique Zamora Cruz, recordó que el programa de apoyo a las personas de la tercera edad, fue impulsado por Obrador en el periodo en el que fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en donde lo instituyó de tal manera que es una obligación gubernamental y que, al final de su Gobierno, lo aumentó al doble.

Bajo ese mismo sistema, indicó que los beneficios a los abuelitos, ahora para todo el país, no solamente continuarán, sino también se duplicarán.

Eso significa que en Chiapas se seguirán distribuyendo los recursos para ese sector de la sociedad, incluso después de hacer una exhaustiva investigación en torno a los beneficiarios, para que los recursos sirvan para lo que fueron autorizados, y no se desvíen para otros fines.

Gobierno Austero y Compactado.

El presupuesto para Chiapas sigue siendo muy poco para atender los rezagos históricos, los adeudos y los nuevos retos, dijo Escandón Cadenas.

Indicó que el Gobierno Federal entrante destinará recursos adicionales para el Estado, por estar en primer lugar en pobreza extrema y por contar con una amplia población indígena.

Frente a ese panorama, dio a conocer que su administración pondrá en marcha una serie de estrategias enfocadas a la austeridad, para que los recursos ahorrados se conviertan en inversiones y proyectos productivos, incluyendo los créditos a la palabra.

Acorde a la política que implementará el Gobierno Federal entrante, comentó que en Chiapas también se compactarán las dependencias y se analizarán las responsabilidades de cada servidor público, para que también desde ese punto se formulen ahorros y se simplifique la burocracia.

“Como gobernador empezaré con el ejemplo, ya que no voy a vivir en la Casa de Gobierno sino en la propia, para ahorrar en los más mínimos detalles”, abundó.

De igual forma, se van a comprimir los salarios de los servidores públicos. Como marca la ley, nadie podrá ganar por arriba de los 108 mil Pesos que tendrá como salario el Presidente de la Republica. Tampoco habrá bonos ni compensaciones.

Se va a disminuir el gasto corriente, para que ese dinero también se utilice en obras y proyectos productivos, “ya que no vamos a gastar un peso que no sea bien aprovechado para el desarrollo y progreso de Chiapas”.

Incluso, adelantó que la toma de posesión será el 8 de Diciembre, pero en un acto austero a realizarse en el Congreso del Estado, sin festejos.

“Vamos a cambiar la forma de hacer política en la que nos obligaremos a ahorrar”, indicó, al tiempo de señalar que muy probablemente ese día asista, como invitado especial, el presidente Andrés Manuel.

La Región Soconusco: la Gran Prioridad.

El virtual Gobernador afirmó que se va a trabajar puntualmente en la búsqueda del desarrollo y progreso de Chiapas.

“Tenemos la gran ventaja de López Obrador, él es del sursureste del país, e incluso, lo consideramos nuestro paisano porque creció y vivió en Chiapas y tiene su casa particular en territorio chiapaneco. Por eso estamos seguros de que nos va a sorprender mucho porque estará llegando constantemente al Estado”, sostuvo.

Afirmó que, en el proyecto federal, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y las Fronterizas van a recibir un tratamiento especial en cuanto a los impuestos, para que sean competitivos.

En las reuniones recientes que ha tenido con Andrés Manuel y con los que ya fueron anunciados como los próximos Secretarios, comentó, en la elaboración de los proyectos se menciona constantemente el nombre de Chiapas.

“La administración estatal que voy a encabezar se sumará al proyecto de la ZEE de Puerro Chiapas, porque eso le va a dar viabilidad económica al Estado y se va a desarrollar la región Soconusco, que se distingue por su gente de trabajo y progreso”.

Dentro del Plan de Trabajo Federal, recordó, ya se anunció que en territorio nacional se sembrará, durante el sexenio, alrededor de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en el país. De ellas, unas doscientas mil serán en Chiapas.

Con esas acciones se pretenden generar unos ochenta mil empleos, para que la gente de las comunidades rurales no se vean obligados a emigrar y tengan trabajo en su entorno.

Esos empleos les van a proporcionar también alimentación, educación para sus hijos, acceso a las instituciones de seguridad social, entre otros beneficios.

Anunció que habrá grandes apoyos para el campo, sobre todo para cultivos como el café, cacao, plátano, palma africana, rambután, soya, caña, mango, entre otros, además para el importante sector de la ganadería.

“Viene una transformación e impulso importante para la agricultura y la ganadería de Chiapas, porque el campo es la fábrica más grande de empleos en el país”, afirmó Rutilio al mencionar que 77 por ciento de la población en Chiapas se encuentra en situación de pobreza, y más del 80 por ciento no tiene acceso a las instituciones de seguridad social.

“Eso quiere decir que, a pesar de los esfuerzos en la Entidad, los empleos no son permanentes ni dignos”, reconoció, al dar a conocer que, en los planes que ha platicado con Obrador, está incluido el impulso al Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas.

“En lo personal, yo quiero al Soconusco y será una de las grandes prioridades de mi Gobierno. Voy a estar muy pendiente de esa región porque es y seguirá siendo fundamental para el desarrollo de todo el Estado”, recalcó.

La Conformación del Nuevo Gabinete.

De acuerdo a Escandón, todavía no está definido quiénes serán los integrantes del nuevo gabinete estatal, “ya que estamos trabajando en el Plan de Gobierno, de manera plural y con el apoyo de las instituciones públicas, como el caso de la UNACH”.

Explicó que las universidades de Chiapas están recibiendo las propuestas de la sociedad para que trabajen en los proyectos incluyentes que puedan definir las alternativas de solución a los rezagos y los problemas que tiene la entidad.

“El cambio se va a notar rápido, porque vamos a combatir el cáncer de la sociedad que sin duda alguna es la corrupción y la impunidad”, sentenció el próximo Jefe del Ejecutivo en la Entidad.

En ese contexto, aprovechó para referirse a los Alcaldes salientes y servidores públicos, con relación a las cuentas públicas, las auditorías y el uso de los recursos públicos.

“Nuestro fuerte no es la venganza, pero habrá justicia. Se va a trabajar mucho para darle a cada quien, en materia jurídica, lo que le corresponde. Habrá cero impunidad”, insistió.

Según destacó, todo eso va a marcar una nueva forma de Gobierno y cultura política, “ya que vamos a ser un Gobierno respetuoso y democrático, no represor. Trabajaremos arduamente para mejorar las condiciones de vida de todos los chiapanecos”.

Asimismo, habrá mucho apoyo al sistema de seguridad. Por ejemplo, los helicópteros y aviones que estén en funciones para el Gobierno del Estado, van a ser para Seguridad Pública, Protección Civil y ambulancias aéreas, y dejarán de estar bajo el resguardo del Gobernador o de cualquier otro servidor público.

Garantizó que habrá mejores salarios para los policías, “porque son servidores públicos, pero también son pueblo”.

La Deuda que Agobia a Chiapas.

Se le preguntó sobre el adeudo que dejaron los exgobernadores Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, que se cree superan los 20 mil millones de Pesos y que, de acuerdo a informes financieros, se paga alrededor de 4 millones diarios entre capital e intereses.

A ello contestó que se va a trabajar de manera muy responsable y seria, además de una renegociación con las instituciones bancarias, “porque Chiapas no merece tener esta deuda que tiene”.

Con la renegociación se pretende tener un poco más de flexibilidad económica y financiera, “ya que de otra manera va a ser muy complicado gobernar con esa deuda y con el gasto que hay que ejercer para sacar adelante las necesidades de Chiapas”.

Hay confianza en que se tendrá todo el apoyo del Gobierno Federal para atender los problemas del Estado, como la rehabilitación y modernización de las vías de comunicación, recalcó.

Así también, que se harán grandes inversiones en materia de turismo, por los potenciales que tiene Chiapas y porque con ello se pretende impulsar al empleo, pero de manera integral.

Mencionó al proyecto del tren turístico que va a partir de la ciudad de Cancún, cruzará la Rivera Maya y llegará hasta Palenque, en Chiapas, en la que se tiene programado también modernizar la carretera desde ese punto, hasta San Cristóbal de Las Casas, para aprovechar aún más al turismo.

La idea es que, en esta nueva cultura política, los pueblos por donde pasan los turistas provoquen que también haya ingresos e, incluso, que la sociedad se convierta en socios, cuiden los proyectos y se dé una atención esmerada a los visitantes nacionales e internacionales, explicó.

Actualmente han entrado al proceso de transición en el Gobierno del Estado, y para ello están nombrando a los equipos para que, de manera pormenorizada y en cada una de las instituciones y las dependencias, se lleven a cabo los análisis para saber claramente cómo se encuentra la administración.

Se busca que sea una transición tersa, ordenada y facilite el trabajo en el próximo Gobierno, “porque en unidad se pueden alcanzar grandes propósitos”.

Apoyo a Industrias y Empresas.

Escandón desacreditó los rumores sobre las diferencias con los sectores productivos. Por el contrario, afirmó que habrá grandes apoyos a la industria y a las empresas establecidas, “porque es irrefutable que son muy importantes para el desarrollo del Estado y del país”.

Dejó en claro que su Gobierno trabajará de la mano con todos los sectores productivos, desde las organizaciones sociales hasta las empresariales, a través de una política pública correcta, decente y transparente, como lo requiere el Estado.

También dijo que las obras y los productos que el Gobierno del Estado tenga que hacer o comprar, van a ser de calidad y de primer nivel, “además de que se acabarán las complicidades insanas, si es que las había entre las organizaciones y el Gobierno del Estado”.

Sobre la llegada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Chiapas, indicó que va a generar empleos directos e indirectos y se va a fortalecer el movimiento económico en la entidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello