Con el Fin de Trienio se Dispara la Vendimia en el Centro, Solapado por el Ayuntamiento Municipal

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio.- En las calles de los alrededores del mercado “Sebastián Escobar” ya no se puede caminar, toda vez que están repletas de comercio informal, denunció Fernando Unda Castañeda, delegado estatal de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos (UNTRAC).

Afirmó que la causante de toda esta problemática es la síndico municipal, Rosario Hernández Vázquez, que ha operado con toda impunidad como resultado de la tibieza y complicidad del alcalde Neftalí Del Toro Guzmán.

Es inaudito ver que el comercio informal durante los últimos días tomó gran fuerza e invadió todo el espacio disponible y ya no se puede transitar libremente, ya no se pueden estacionar los vehículos porque todo está ocupado, dijo.

En la otrora Perla del Soconusco la fuerza económica es el turismo, pero “parece que estuviéramos en un rancho, en un lugar inhabitable, porque si alguien de fuera llega al centro de la ciudad, el único atractivo que encuentra son los puestos obstruyendo la vía pública, gracias a Rosario Vázquez, que está cobijada por el presidente municipal”, señaló.

Estas personas deben rendirle cuentas al pueblo de Tapachula, ya que al llenar de comercio informal buscan demostrar la fuerza que tienen para el siguiente mandato, no es posible que se sigan cometiendo atropellos en contra de la población, pero sobre todo afectando al comercio establecido que paga impuestos, INFONAVIT, IMSS, además de generar empleos.

Unda Castañeda indicó que a esta situación hay que agregarle la inseguridad que impera en toda la ciudad y al menos en el primer cuadro los bandidos también operan impunes y lo mismo arrebata celulares que bolsas de mano y, si es posible, hasta la vida.

La mayoría de los puestos del comercio informal son atendidos por empleados, contratados por quienes se han apoderado de la vía pública, por lo que se pronunció porque se realice una investigación, para que ese tipo de actividades ya nos se sigan permitiendo, manifestó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González