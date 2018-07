Terminal de Cruceros de Puerto Chiapas Deja Derrama Cercana a los Once MDD

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio.- En lo que va del sexenio, la Terminal de Cruceros de Puerto Chiapas ha dejado una derrama económica da alrededor de once millones de Dólares, o sea, poco más de 200 millones de Pesos.

De acuerdo a cifras del Gobierno del Estado, en los últimos cinco años arribaron al estado 121 cruceros con más de 184 mil turistas.

La Terminal de Cruceros de Puerto Chiapas fue inaugurada el 8 de Febrero del 2006, con la llegada del buque “The World”, considerado dentro de la marina turística internacional como uno de los barcos más ostentosos del mundo.

Sin embargo, después de la inauguración no llegó otro barco turístico durante el resto del 2006 y fue hasta el 16 de Enero del 2007, casi un año después, cuando arribó el crucero Ryndam, en donde viajaban mil 258 turistas.

Así inició la primera temporada formal de cruceros para Puerto Chiapas, con la participación de nueve embarcaciones de las líneas Holland America Line Inc., Radisson Seven Seas Cruises y Celebrity Cruises, quienes transportaron a Chiapas durante ese año, a 16 mil 813 personas, entre pasajeros y tripulación.

En tanto que en el 2008 se registraron 14 arribos, con lo que se contabilizó 17 mil 448 turistas de diferentes nacionalidades, la mayoría estadounidense, así como siete mil 973 miembros de la tripulación, es decir, 25 mil 421 visitantes extranjeros.

Para el 2009 se recibieron 19 buques turísticos; en el 2010 la cifra ascendió 26 por ciento, ya que se contabilizaron 24 cruceros, mientras que en el 2011 fueron 21.

En el 2012, las condiciones económicas del mundo repercutieron para que, en el año, Puerto Chiapas concluyera solamente con 19 arribos.

Más adelante hubo un incremento en el arribo en poco más del 40 por ciento, al pasar de esos 19 buques a 30 en el 2013, una cifra similar a la del 2014, siendo ambos años la mejor etapa de la Terminal en Puerto Chiapas.

Para el 2015, el arribo de cruceros a Tapachula se redujo a 24. En el 2016 fueron 20; en el 2017, 21; y en éste 2018, sólo 16.

La programación y agenda de los cruceros se realiza generalmente con dos años de anticipación. La sociedad de la región de la Costa espera que el Gobierno Federal y el del Estado entrante, sumen esfuerzos con la iniciativa privada para impulsar la llegada de más buques turísticos, en beneficio de millones de habitantes del Soconusco. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello