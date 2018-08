Llegarán a un Acuerdo Para Renegociar el TLCAN: AMLO

Ciudad de México; 31 de Julio.- Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no quiere pleitos, sino una relación basada en la amistad y el diálogo entre ambos países.

El político tabasqueño levantó las manos para hacer el símbolo de amor y paz durante una conferencia de prensa al ser cuestionado sobre el hecho de que Trump pidió mayor seguridad fronteriza ante un récord de homicidios en México.

“Vamos a actuar con prudencia y no vamos a responder a cualquier opinión. Vamos a tratar de buscar una relación amistosa (con Estados Unidos), queremos el diálogo, y si se dificulta el diálogo, la otra vía va a ser diálogo y más diálogo, siempre diálogo. No queremos pleitos y queremos convencer que nos conviene una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. Queremos una relación de amistad, amor y paz”, enfatizó.

Aunque dijo que Trump tiene su derecho a expresarse, López Obrador confió en que se va a llegar a un acuerdo con EU para que se renegocie el Tratado de Libre Comercio en los días próximos.

“Esperamos que sea lo más pronto posible y al mismo tiempo mantenemos comunicación con el equipo de Donald Trump para llevar a cabo un acuerdo fincado en la cooperación para el desarrollo, se busca un acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio y la inseguridad en el país y la frontera mediante el crecimiento económico y la creación de empleos”, subrayó.

El virtual Presidente electo no descartó que se pueda lograr un acuerdo adicional a la renegociación del TLCAN. Sun