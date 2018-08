Pedirá AMLO a Estados y Mpios. no Incrementar los Impuestos

Ciudad de México, 1 de agosto.-Esta tarde, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dejó claro que durante su mandato todos los contribuyentes deberán pagar sus impuestos, rechazó que haya condonación de impuestos y garantizó que nadie robará el dinero del erario.

Además, señaló que recomendará a los gobiernos estatales y municipales no aumentar los impuestos del agua y predial.

“Vamos a que se paguen todos los impuestos porque, como lo plantee, el sentido estricto, hablando en realidad, no van a ser impuestos, van a ser contribuciones, todos tenemos que contribuir y le vamos a dar la garantía al contribuyente de que ya nadie se va a robar el dinero de las contribuciones, o como se le llamaba antes, de los impuestos.

Tras adelantar que en breve anunciará al director del SAT -que será una mujer-, se declaró seguro de que todos los contribuyentes van a cumplir, “entramos en una etapa nueva, va a haber un auténtico estado de derecho y tiene que haber honestidad. Entonces no podemos hablar de condonar impuestos”, dijo.

Refirió que recomendará a los gobiernos estatales y municipales no aumentar las tasas por el pago del servicio de agua y del impuesto predial.

“Yo sí voy a recomendarle a los gobiernos estatales, de manera respetuosa, a los gobiernos municipales que no aumenten los impuestos en términos reales, que no está la economía de los mexicanos para contar más impuestos, que no se vaya a cometer el error garrafal, sobretodo que no se vaya a llevar a cabo el agravio que significó el gasolinazo, nunca más un golpe a la economía popular como lo que significó el gasolinazó”, indicó. Sun