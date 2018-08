Manuel Velasco Cumple a los Tapachultecos con Inversiones en Obras de Impacto Social

*EL MANDATARIO HA DEMOSTRADO SU CARIÑO A TAPACHULA CON OBRAS DE RELEVANCIA, COMO EMBELLECER Y MODERNIZAR LAS CALLES DE LA CIUDAD, TRASLADAR LA TAR DE PEMEX A PUERTO CHIAPAS, REHABILITAR LA RED FERROVIARIA, MODERNIZAR LOS CENTROS DEPORTIVOS CERRITOS Y ECOLÓGICO. EL TEATRO DE LA CIUDAD, EL MODERNO HOSPITAL REGIONAL ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas; 2 de Agosto.- A cinco años y medio de haber asumido una administración estatal hundida en una de las crisis financieras más graves en el país, Manuel Velasco Coello no solamente logró rescatar al Estado y le dio rumbo hacia el progreso, sino también se convirtió en el mejor Gobernador que ha tenido Chiapas.

No se trata de halagos, sino simplemente de resultados. Para ejemplo está Tapachula, en donde la administración estatal ha conjugado esfuerzos con el Gobierno Federal y la iniciativa privada para invertir más de 10 mil millones de Pesos anuales, la cifra más grande en la historia del municipio.

¿Qué otro gobernador puede presumir haber invertido al menos una cuarta parte de esos recursos en el municipio, el que por décadas fue marginado por los funcionarios centralistas?

A la llegada de Velasco se temía que en el sexenio las cosas empeorarían, ya que la Entidad había quedado hipotecada por muchos años para el pago de las deudas contraídas por los mandatarios anteriores.

En lugar de ello, Velasco Coello afrontó con gran madurez esos y otros grandes problemas que heredó de sus antecesores, pero también modificó la administración pública, de tal manera que se ve reflejado en obras.

Al hacer un balance global de las obras que se han llevado a cabo en el Soconusco y los proyectos anunciados de manera bipartita entre la Federación y el Estado para el resto de este periodo sexenal, se concluye que se superará lo realizado en la región en al menos cien años.

Ferrocariles y Pemex.

Para empezar, hace una década la población marchó todos los días para implorar que el Gobierno Estatal declarara a la región una zona de desastre y se atendieran los destrozos que dejó a su paso el huracán Stan.

Hoy, los alrededor de 280 kilómetros de la red ferroviaria de la Costa de Chiapas, la cual permaneció paralizada durante más de diez años, ha sido reconstruida por completo y ha entrado en operaciones.

Se calcula que, hasta ahora, solamente en la Costa del Estado se ha invertido alrededor de mil 500 millones de Pesos en la reactivación ferroviaria,

Sin embargo y de acuerdo al director general de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, Gustavo Baca Villanueva, esas acciones forman parte del Programa Nacional de Infraestructura, en el cual se calcula una inversión de 6 mil 58 millones de Pesos, que se ejercerá gradualmente hasta el final de este año.

Esto sin contar con el millón de Dólares que invierte Guatemala en su territorio para completar la interconexión entre ambos países, también paralizada desde hace más de una década.

Las inversiones en este sexenio son históricas también porque, por fin, están atendiendo cada uno de los reclamos sociales más importantes en los últimos 50 años.

Por ejemplo, la promesa reiterativa de exmandatarios nacionales y estatales, en torno a la construcción de la nueva Terminal de Abastecimiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para sacar esas peligrosas instalaciones de la zona urbana de la ciudad hacia Puerto Chiapas.

No fue sino hasta en este sexenio donde se aplicó una inversión superior a los 700 millones de Pesos para hacer de ese proyecto una realidad, el cual ya ha entrado en operaciones.

“La nueva TAR de PEMEX, fue una lucha que hicimos con los ciudadanos de Tapachula desde hace muchos años, incluso desde antes de que fuera yo Gobernador del Estado” sostuvo Manuel Velasco en entrevista exclusiva con el director general de este rotativo, Enrique Zamora Cruz.

“Siempre los ciudadanos pedían que se quitara esa planta de Pemex que estaba en la zona céntrica de la ciudad y que representaba un riesgo para todos los habitantes. A través de los años logramos que se construyeran nuevas instalaciones en puerto Chiapas y se clausuraran las antiguas, con más de 50 años de servicio”, recordó.

10 Mil mdp Para Agroparque, ZEE y un Multimodal.

El amor del gobernador Manuel Velasco hacia el Soconusco y en especial para Tapachula, también ve reflejado en que, después de años de estudios especializados y gestorías, logró que se esté construyendo en Puerto Chiapas el primer Parque Agroindustrial en México, en donde inicialmente se están invirtiendo alrededor de mil millones de Pesos en una mezcla de recursos gubernamentales y de la iniciativa privada.

Ahí, en un terreno con una extensión de 102 hectáreas, se instalarán 14 plantas procesadoras de productos agrícolas que se cultivan en Chiapas y en los Estados del sur del país, con las cuales se les dará valor agregado y se abrirán exponencialmente las alternativas a nuevos mercados, tanto nacionales como extranjeros.

Con ello se generarán miles de empleos directos e indirectos y se aprovecharán todas las vías de comunicación para llevar los productos chiapanecos al mundo.

“Dejamos construido las bases para este Parque Agroindustrial, del que estamos seguros habrá de traer también empresas que generarán empleos en la región. Es el primero en su tipo en el país”, indicó.

La suma de esfuerzos entre el Gobierno Federal y el del Estado en este sexenio permitieron el impulso de la primer Zona Económica Especial (ZEE) de México, que está siendo construida también en Puerto Chiapas y cuya inversión inicial se calcula superará los 5 mil millones de Pesos.

De acuerdo a lo que ha ocurrido con otras similares en el mundo, se espera que la de Tapachula sea una de las principales plataformas económicas del país.

“Un tema muy importante fue el que impulsamos y planteamos al Presidente de la República y a los legisladores federales para que en Tapachula se instalara esa Zona Económica Especial y se logró esa gestión. Estamos seguros que traerá inversiones y detonará los empleos para la región”.

Hay otros 4 mil millones de Pesos que se están aplicando para la rehabilitación, modernización y la transformación de Puerto Chiapas en un punto multimodal en el que habrá una interconexión portuaria con Estados Unidos y Guatemala, así como con toda la ruta del Pacífico.

10 Mil mdp Para Megaproyecto Turístico y Calles.

La mezcla de recursos realizada en este sexenio, incluyendo al de la iniciativa privada, permitió que el megaproyecto turístico, de servicios, comunicaciones, de operaciones comerciales, industrialización, procesamiento de cultivos, almacenamiento de combustibles y modernización de Puerto Chiapas y Puerto Madero, sean ya toda una realidad.

Por ejemplo, la construcción del malecón de Puerto Madero, la modernización de la avenida principal, incluyendo drenajes, agua potable, alcantarillados, alumbrado público, banquetas, drenes, guarniciones y accesorios de urbanización.

A ello se le suman unos 5 mil millones de Pesos que el Gobierno del Estado ha invertido en más de dos mil calles de Tapachula, bulevares, primera etapa del par vial oriente-poniente, circuitos en colonias populares, ejes viales y accesos.

“Se hizo una gran inversión para rehabilitar esas calles de Tapachula. Se les construyó drenajes, redes de agua potable, alcantarillas, y se le aplicó concreto hidráulico de alta resistencia”, comentó el Gobernador a nuestro director general.

Dejó en claro también que hubo ayuntamientos que presumían que todas esas obras las hacían ellos, cuando en realidad las construyó el Gobierno del Estado.

Con la construcción de todas esas vías de comunicación en la zona urbana del municipio, la administración que encabezó Velasco realizó la mayor inversión en ese tipo de infraestructura que se tenga registro en la historia de Tapachula. La Redacción.