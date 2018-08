Rosalinda López Posible Titular del SAT

*En el Gobierno de AMLO

México.- El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que está en proceso de integración de los nuevos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Mencionó que para su Gobierno, esa instancia será fundamental, pues llevará a cabo una reforma para simplificar los trámites de los contribuyentes.

En conferencia de prensa en las escalinatas de su oficina de transición en la colonia Roma, López Obrador refirió que ya se reunió con los nuevos funcionarios del SAT. Adelantó que la titular será una mujer, pero evitó revelar su nombre, aunque se menciona que el cargo será ocupado por la exsenadora de la República (2006-2012), Rosalinda López, esposa del gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

“Ya me reuní con el equipo del SAT, que será fundamental, porque es la encargada de recaudar los fondos, las contribuciones, no quiero hablar de impuestos. Y con este equipo se está elaborando un proyecto para tener una buena recaudación, sin aumentar los impuestos, evitando la evasión fiscal, que todos cumplamos con nuestra responsabilidad de contribuir en lo fiscal. Ya les voy a dar a conocer pronto quién va a ser el director general (sic), va a ser una mujer”, aseveró.

Dijo que también tiene listos los nombramientos de la Dirección de Aduanas, “para combatir el contrabando y la corrupción”.

El político tabasqueño insistió en garantizar que durante su sexenio no se aumentarán los impuestos, no se crearán nuevos ni habrá incremento al servicio de energía eléctrica e hidrocarburos.

“Mi compromiso fue no aumentar impuestos ni crear nuevos. Lo mismo en el caso del pago del agua”, dijo.

Añadió que, en su momento, hará un llamado a los Gobiernos Estatales y Municipales para que no lleven a cabo incrementos en las contribuciones referentes al agua y predial, así como otros servicios que ofrecen los Gobiernos.

“Yo sí voy a recomendarle a los gobiernos municipales que no aumenten los impuestos en términos reales, no está la economía para cobrar más impuestos, que no se vaya a cometer el error garrafal -y sobre todo- que no se lleve a cabo el agravio que significó el gasolinazo. Nunca más un golpe a la economía popular como lo que significó el gasolinazo”, refirió.

El virtual Presidente electo expuso que en su Gobierno buscará que todos los sectores productivos contribuyan con el Estado, pues dijo que les dará garantía de que los impuestos serán bien invertidos.

En otro tema, dijo que en su momento solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toda la información acerca de la situación financiera en que recibirá el país. Agencias