Austeridad y Responsabilidad Serán Características de mi Gobierno: Rutilio

* Habrá un Manejo Responsable del Presupuesto Público.

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que su Gobierno será austero y responsable, con el propósito de reducir el gasto del presupuesto público en cuestiones que no son prioritarias e invertirlo de manera eficiente para elevar la calidad de vida de la población.

“En la nueva administración se notará el cambio en el manejo del presupuesto, ya que los recursos públicos se destinarán para atender a la gente y abatir la desigualdad social, sin que se descuiden otras áreas de importancia para impulsar el desarrollo”, expresó.

Asimismo, destacó que como Gobernador será quien ponga el ejemplo de honestidad, por ello reiteró que no vivirá en la Casa de Gobierno y que absorberá sus propios gastos como cualquier servidor público debe hacerlo.

“Desde el primer día se establecerá la austeridad y se eliminarán los privilegios y lujos para que los recursos del pueblo se ejerzan de manera transparente y eficiente en beneficio de las y los chiapanecos de todos los municipios”, dijo.

Rutilio Escandón detalló que otras de las acciones que se implementarán durante su gestión, misma que iniciará el 8 de Diciembre, será la reducción de salarios a los altos funcionarios, con el propósito de incrementar el sueldo a quienes ganan menos y lo necesitan más.

Asimismo, destacó que no se gastará un solo Peso en superficialidades, por ello se terminará con la mala práctica de utilizar aviones y helicópteros oficiales para transportar y pasear a los funcionarios, sino que se serán destinados exclusivamente para cuestiones de protección civil, seguridad pública o como ambulancias aéreas para auxiliar a la población de las comunidades más alejadas.

Todos los ahorros que se generen con estas medidas, aseguró el Gobernador electo, permitirán llevar a cabo obras y programas que sean de verdadero beneficio para las familias, aunado a que se combatirá la corrupción y la impunidad, dos de las grandes problemáticas que han causado mucho daño a Chiapas.

Finalmente, Escandón Cadenas declaró que habrá una nueva relación con el Gobierno Federal pues se trabajará muy de cerca con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien será un gran aliado para impulsar la transformación de Chiapas y de México. Comunicado de Prensa