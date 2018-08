Detecta ASF Irregularidades en el “Seguro Popular” Más de 14 Millones de Mexicanos sin Servicio Médico

* LAS ENTIDADES CON MAYOR NÚMERO DE RECURSOS DESVIADOS SON: OAXACA CON 796 MDP; ESTADO DE MÉXICO CON 750 MDP; MICHOACÁN CON 680 MDP Y VERACRUZ CON 330 MDP.

Entre las irregularidades detectadas está el reporte de supuestas compras de medicamentos que no están en el catálogo que establece específicamente el programa.

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que, al hacer una evaluación de las verificaciones del año pasado, se encontró que el Seguro Popular no atendió a 14 millones 40 mil 428 personas que pudieron haber tenido acceso a seguridad social.

Esto, a pesar de que ese programa obtuvo un incremento en su presupuesto de alrededor del 14 por ciento, con relación a los aprobados inicialmente en el Presupuesto de Egresos, que eran 68 mil 702 millones de Pesos y concluyó con 78 mil 501 millones, o sea, una diferencia de nueve mil 799 millones de Pesos más.

Ese dinero extra correspondió a la solicitud de ampliación presupuestal para fortalecer al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) con 13 mil 629 millones de Pesos.

De acuerdo a la ASF, “en el periodo 2013-2017, el presupuesto ejercido en el Seguro Popular aumentó en 4.1 por ciento en promedio anual, al pasar de 66 mil 726 millones de pesos en 2013, a 78 mil 501 millones de pesos en 2017”.

En los informes individuales de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2017, entregados a la Cámara de Diputados, se dejó en claro que la información proporcionada por el Seguro Popular no permitió evaluar si se garantizó o no el acceso efectivo, oportuno, de calidad, gratuito y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que ofrece.

Lo peor de todo es que las auditorías confirmaron que entre 2013 y 2017, la cobertura del Seguro Popular disminuyó más del seis por ciento, al pasar de 85.4 a 79.2 por ciento de la población potencial.

Y es que, según esos informes, en 2013 se registraron 55.6 millones afiliados; y para 2017, el número bajó a 53.5 millones de personas con acceso a seguridad social.

Las deficiencias detectadas dieron paso a 10 observaciones, de las cuales, sólo una fue solventada antes de que se integrara el informe presentado recientemente a los legisladores.

Las nueve observaciones que quedaron pendientes de atender, originaron 14 recomendaciones al desempeño.

En el expediente se señala que, entre otras fallas, se identificó que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) cuenta con el Padrón Nacional de Beneficiarios, pero ese instrumento no fue comparado con lo registros de afiliación del IMSS, ISSSTE y esquemas públicos y sociales de atención médica.

A 14 años de operación, el Seguro Popular y las instancias que lo rigen, siguen sin contar con información ni indicadores y metas para evaluar el cumplimiento del Sistema de Protección Social en Salud, relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilizar -sin discriminación-, los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios disponibles.

Los Desvíos de Recursos.

Mientras, la ASF informó que también se detectó en las verificaciones que se han hecho en el uso y destino de los recursos en programas federales, irregularidades en alrededor de 6 mil millones de Pesos del Seguro Popular, tan sólo del 2016.

De esos, unos mil 500 millones representaron un subejercicio, es decir, no se gastaron, pero tampoco se devolvieron.

Los otro cuatro mil 500 millones restantes, se supone que se usaron para distintas causas, menos para lo que fueron etiquetadas, incluso se cree que gran parte de esos recursos pudieron haber llegado a cuentas ajenas.

Al revisar el “Seguro Popular”, la ASF encontró problemas en 28 de los 32 Estados del país. Las únicas entidades que lograron la transparencia plena fueron Coahuila, Colima, Tlaxcala y Zacatecas.

En el otro extremo, donde se concentra el mayor número de recursos desviados son: Oaxaca con 796 millones, el Estado de México con 750 millones, Michoacán con 680 millones, y Veracruz con 330 millones de Pesos.

Entre las irregularidades detectadas está el reporte de supuestas compras de medicamentos que no están en el catálogo que establece específicamente el programa.

Hasta ahora se desconoce si se solventaron esas observaciones, y si hay presuntos responsables y sanciones.

Se desconoce también si se ha descubierto el destino que tuvieron esos millonarios recursos, o la manera en las que los van a recuperar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello