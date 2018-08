Hospital, Parques, Estadio, Teatro y Espacios Públicos, Obras Necesarias Para Tapachula: MVC

“Sin duda alguna, la construcción del Hospital Regional de Tapachula era también una de las demandas más añejas de la población”, comentó Velasco.

“Hoy podemos decir con satisfacción que ese hospital lo vamos a entregar a Tapachula al cien por ciento. Estamos a unos días de inaugurarlo con la presencia del presidente de la república Enrique Peña Nieto; tendrá 120 camas censables, equipo de primer nivel y tecnología de punta, además de que prácticamente tiene el doble de capacidad que las antiguas instalaciones”, abundó.

Se calcula que al final costará más de mil millones de Pesos. Ahí, en una extensión de cinco hectáreas y 23 mil metros cuadrados de construcción, se podrá atender digna y oportunamente a la población, sobre todo a las clases vulnerables.

De manera simultánea, hubo la inversión de otros mil millones de Pesos en obras como los parques Los Cerritos, este que cuenta con iluminación, instalaciones deportivas apropiadas como canchas de futbol, basquetbol, tenis además de la pista de tartán que es especial para practicar atletismo de manera profesional.

Afirmó que el Gobierno del Estado entregó los parques deportivos en optimas condiciones, y ahora serán las autoridades municipales los responsables de darle mantenimiento.

En el caso del Teatro de la Ciudad, se encontraba en pésimas condiciones y ahora tiene butacas, aire acondicionado y sonido nuevo. Prácticamente se rehabilitó por completo y es un edificio digno para que se puedan realizar diversas actividades de primer nivel, tanto nacionales como internacionales.

En el caso del Ecoparque o Parque Ecológico, recordó que entre el 2005 y 2006 se pretendió comercializar esos terrenos, pero, siendo Senador, junto con grupos de la sociedad de Tapachula lograron defenderlos y, ya siendo Gobernador, lo modernizó como uno de los pulmones naturales del medio ambiente más importante de la región.

El caso del Estadio es algo similar. Durante muchos años permaneció abandonado y servía solamente de guarida de rufianes.

Hoy, con la modernización de esas instalaciones y con un equipo en la Liga de Ascenso, Tapachula se ha convertido también en un atractivo del turismo deportivo.

“Recientemente Tapachula fue nota a nivel nacional por ganar el campeonato de futbol en esa liga, aunque desgraciadamente ni el Gobierno del Estado ni los ciudadanos de Tapachula tenemos la culpa de las reglas que pone la Federación Mexicana de Futbol, donde fue el primer caso de la historia de ese deporte que el equipo que gana su pase de ascenso, le negaron esa oportunidad”.

Lo que es una realidad, según dijo Velasco, es que Tapachula tiene un estadio para recibir equipos de primera división, así como un equipo como Cafetaleros de Tapachula que ya fue campeón en el reciente torneo y que ha permitido que aficionados de Centroamérica y de otras regiones vengan a presenciar esos partidos, y generen una derrama económica para la ciudad.

La Lista Interminable de Obras.

La lista de obras realizadas en este sexenio es interminable. A ella habría que agregarle las modernas Terminales de Corto Recorrido de Cacahoatán, Huixtla y Tapachula.

Se calcula que anualmente en Tapachula y en los municipios del Soconusco -desde que empezó la administración de Velasco-, se realizan alrededor de 500 obras de manera simultánea, tanto en el área rural como en la urbana.

Por sus dimensiones sobresalen la construcción del Par Vial Oriente-Poniente y la Calzada de Las Américas.

Así también, la modernización de la entrada poniente de la ciudad, que comprende desde el ejido “Viva México” hasta la entrada poniente a la ciudad.

Para comprender la importancia social de esas acciones, solamente para esos trabajos fueron contratados alrededor de mil obreros de la región -hombres y mujeres-.

También se han construido decenas de miles de metros cuadrados de banquetas y guarniciones, se ha modernizado más de la mitad del alumbrado público, el edificio del Centro Estatal de Justicia Alternativa, y la Marina Chiapas.

El distribuidor vial del ejido Viva México y la modernización de sus calles y servicios públicos también son obras de esta administración, así como la reubicación de la garita aduanal que estaba en ese lugar, que por décadas fue una demanda de los tapachultecos por el caos vial que ahí se registraba.

Hay obras como la modernización de la colonia Colinas del Rey y la 12 Norte, que representan la solución de muchos problemas en Tapachula.

“El soconusco, Tapachula y la Frontera Sur han sido mi gran prioridad en todos los temas, no solo en obras y programas sociales, sino también en promover los derechos humanos a favor de los migrantes que transitan diariamente por territorio chiapaneco y la construcción de albergues para atenderlos, en especial a niñas, niños y mujeres”.

Los Programas que no se Ven.

A toda esa inversión habría que sumar los muchos millones de Pesos que mensualmente destina el Gobierno del Estado, desde hace más de cinco años, en programas que no se ven pero que representan un gran apoyo para la economía familiar de los chiapanecos.

Entre esas inversiones están los recursos que reciben las madres solteras, las personas de la tercera edad, los jóvenes y niños a través de becas, los seguros de vida para las jefas de familia, los uniformes y útiles escolares, entre muchos otros.

Así también, los cuantiosos apoyos a la agricultura, la ganadería, la pesca y las actividades artesanales, el comercio, turismo, construcción de escuelas, clínicas rurales, y el apoyo alimenticio para grupos vulnerables.

La construcción del relleno sanitario con alrededor de 50 millones de Pesos, la compra de camiones recolectores de basura, patrullas, motocicletas para las tareas de seguridad, uniformes y equipos para policías y personal de Protección Civil.

También se está rehabilitando el antiguo Palacio Municipal, en el centro de la ciudad, en donde albergará el Museo Regional del Soconusco.

El pueblo de Chiapas quería más obras, pero pagar menos impuestos. En atención a ello y para colaborar con la economía familiar, el Gobierno de Chiapas, a pesar de la crisis económica heredada y de los millonarios recortes a su presupuesto, decidió cancelar el pago de la tenencia vehicular.

El actual ha sido el Gobernador que más visitas de trabajo ha realizado a Tapachula, con más de doscientas.

“Soy el gobernador que más ha querido a Tapachula, porque la llevo en mi mente y en mi corazón. Todo lo que ha estado en mis manos para modernizarla y solucionar sus problemas, lo he puesto siempre”, insistió.

Velasco deseó que a Tapachula la lleven al siguiente nivel y se consoliden todos esos grandes proyectos y se conviertan en un gran polo de desarrollo. La Redacción