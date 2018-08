Se Reúnen AMLO y Meade en Casa del Presidente Electo

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, recibió por la mañana de ayer en su casa de Tlalpan a José Antonio Meade, ex candidato presidencial del PRI.

En sus redes sociales, el político de Tabasco publicó un video sentado al lado de Meade en la casa que tiene en la colonia Toriello Guerra, donde desayunaron.

“Estamos aquí en la casa de ustedes, invité a José Antonio Meade a desayunar aquí en la casa, porque nobleza obliga. José Antonio el domingo 1 de julio fue el primero que también me habló para reconocer que habíamos triunfado y decirme que nos fuera bien porque de esta manera le va a ir bien al país”, destacó López Obrador.

El virtual presidente electo calificó a su otrora rival de campaña como una persona decente, buena, honorable, “ese es mi punto de vista y además tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos y unirnos para sacar adelante a nuestro querido México, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país”.

Sostuvo que le dio mucho gusto recibir en su casa a José Antonio Meade.

En respuesta, el ex secretario de Hacienda agradeció a López Obrador por la invitación a su casa y reiteró la mejor de las suerte, “sabiendo que en su éxito, está el éxito del país, seguro que le va ir muy bien”.

El mensaje concluye con un apretón de manos.

Posteriormente, Meade agradeció a López Obrador el encuentro y le deseó éxito.

Miércoles 8 de agosto, López Obrador

será declarado presidente electo

El próximo miércoles 8 de agosto, a las 10:00 horas, se realizará la sesión solemne en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para entregar la constancia que acredita a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México.

A través de su cuenta de Twitter, el magistrado Felipe de la Mata, dio a conocer las fechas clave de la declaración de validez de la elección presidencial, en la que precisa que el TEPJF, luego de resolver las inconformidades de los partidos políticos durante la pasada elección, emitirá el dictamen oficial y se declarará presidente electo.

Para ello, fue la magistrada presidenta, Janine Madeline Otálora Malassis, quien convocó a la sesión el próximo miércoles, luego de que hoy cerrara el periodo jurisdiccional de la pasada elección del 1 de julio.

Previo a la entrega de la constancia de mayoría, Andrés Manuel López Obrador sostendrá un encuentro, el lunes 6 de agosto, con integrantes de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, Academia de Ingeniería de México y Colegio de Ingenieros Civiles de México, en el Palacio de Minería.

Y ese mismo día, por la tarde, viajará a Ciudad Juárez, Chihuahua, para que el martes 7, a las 10:15 horas, encabece la ceremonia de apertura de los “Foros de Consulta para trazar una ruta de pacificación nacional”, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Agencias