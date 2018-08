Chiapas es una Gran Prioridad de Nuestro Presidente Electo, Afirma Rutilio Escandón

* EN SU VISITA A TAPACHULA, EL PRESIDENTE ELECTO AFIRMÓ QUE A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE EMPRENDERÁ UN AMBICIOSO PROYECTO DE REFORESTACIÓN EN EL SURESTE DE MÉXICO.

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo que la entidad es una prioridad para el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que tiene como propósito, mejorar las condiciones de vida de la gente, ya que no le va a fallar a los chiapanecos.

Escandón Cadenas, quién el 1 de Julio ganó la elección de Gobernador, enfatizó que el plan de Gobierno de la Federación y del Estado tiene como propósito impulsar el desarrollo económico y social, la generación de empleos, la seguridad social, el mejoramiento de la vivienda, el rescate de la economía familiar, el fortalecimiento de las empresas y garantizar la seguridad jurídica para las inversiones.

Expuso que la situación social es preocupante, la migración es una manifestación, el desempleo, la inseguridad, la crisis económica, por ello, se implementará un programa de emergencia que solucione en corto plazo los problemas políticos y sociales, así como la crisis económica, para recuperar la estabilidad y paz social.

De acuerdo con Escandón Cadenas, que compitió impulsado por la coalición Juntos Haremos Historia, abundó que la misión es garantizar la justicia, el progreso, el bienestar, la seguridad y la confianza en las instituciones.

Comprometió a los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo y Encuentro Social, con la prosperidad de los chiapanecos, lo que implica fomentar la austeridad, la eficiencia del Gobierno, el combate a la corrupción y la reconciliación de cuentas, ya que nada se hará al margen de la ley.

Mi gobierno, dijo Rutilio Escandón, asume y respalda el programa alternativo de nación de López Obrador, lo defiende y lo promoverá en el Estado, con políticas públicas incluyentes, de respeto a los derechos humanos y a las libertades constitucionales, lo que necesitamos es paz y justicia para todos.

Añadió que Chiapas enfrenta grandes carencias, porque no se han aprovechado las potencialidades, los recursos naturales, y la sabiduría de la gente, la inclusión generará diálogo permanente, respetuoso y de propuestas para la solución de los rezagos.

Insistió que López Obrador estará en Chiapas muchas veces durante su Gobierno, quiere mucho al Estado, vive acá y acá se quedará al término de su mandato, no le gustan las injusticias y desea enfrentarlas con energía y con decisión, por ello se identifica con el pueblo chiapaneco.

De acuerdo con el Gobernador electo, Chiapas tiene que ser diferente a partir de la aplicación correcta de los recursos públicos, del combate a la corrupción, y de los resultados de las dependencias y de los servidores públicos; nadie actuará al margen de la ley.

Puntualizó que los escenarios actuales, “los vamos a enfrentar y resolver, la sociedad participará en la transmisión, la iniciativa privada será fundamental en su participación, así como todos los sectores de la producción; vamos a generar las soluciones sin persecución, ni linchamiento, basta de enfrentamientos, urge la paz y en ello estamos empeñados”, acotó. Comunicado de Prensa

AMLO Visita Planta de Fertilizantes en Chiapas

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de gira por Tapachula, Chiapas, en donde continúa con su proyecto de sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social de Twitter, López Obrador visitó los laboratorios de producción de plantas tropicales de la empresa “Agromod” que se encuentra en esta ciudad al sur del país.

En este contexto, el virtual presidente electo convivió con los empleados y hasta se puso la indumentaria de esta empresa y se tomó una foto con los trabajadores.

“Continuamos con el trabajo de campo para iniciar, desde el 1 de diciembre, el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales.

Visitamos los laboratorios de producción de plantas tropicales de la empresa ‘Agromod’, ubicados en Tapachula, Chiapas”, posteó en su Twitter.

Esa reunión se realizó en el rancho El Carmen, en Frontera Hidalgo, comunidad limítrofe con Guatemala. Estuvo acompañado por el próximo jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; del gobernador electo, Rutilio Escandón; y del actual senador y próximo subsecretario de Bienestar, Javier May. Agencias