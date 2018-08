Nicolás Maduro Sufre Intento de Atentado con Drones en Caracas

* Fue Evacuado y se Reportó Ileso.

Venezuela.- El presidente Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, y el alto mando militar de Venezuela fueron desalojados este sábado de emergencia de la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la avenida Bolívar de Caracas, después de que francotiradores derribaron drones con supuestos explosivos que sobrevolaban la zona.

Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, ha afirmado que se ha tratado de un atentado frustrado contra el mandatario y su gabinete. “Exactamente a las 5:41 minutos de la tarde se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron, varios artefactos voladores, que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile”.

La agencia Associated Press asegura que “varios bomberos” presentes en el lugar de los hechos “contradicen” la versión de los hechos del Gobierno.

Siete efectivos de la GNB han resultado heridos, ha confirmado Rodríguez, mientras Maduro y sus funcionarios han salido ilesos. El acto oficial se transmitía en vivo en todas las televisoras y radios locales, pero al momento del percance se cortó de modo abrupto.

En ese fragmento de la retransmisión, distribuido en redes sociales, se aprecia como Maduro, su esposa y los presentes en la tribuna miran al cielo durante el discurso. De pronto, hacen un gesto como si se protegieran de algo. El sonido de la retransmisión se corta en ese momento y se oyen voces confusas. Entonces, se ve desde otra cámara a los militares que formaban en el desfile romper filas y salir corriendo. Ahí acaba la retransmisión.

El Gobierno ha culpado de inmediato a la oposición del atentado. “Compatriotas, la derecha insiste en la violencia para tomar espacios que no pueden por los votos, nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro y el alto mando político y militar ilesos luego del atentado terrorista durante el acto de la GNB. No podrán con nosotros”, ha escrito Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en su cuenta de Twitter.

Los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han decomisado los equipos de grabación, los vídeos, de la televisora digital privada VivoPlay que hacía cobertura periodística del evento.

Trabajadores de la Prensa ha denunciado que tras este incidente se desconoce el paradero de los periodistas y trabajadores de ese medio de comunicación y de TV Venezuela, Neidy Freytes, César Díaz y Alfredo Valera. “Permanecen desaparecidos, luego de que GNB los abordara en la Avenida Bolívar y les impidiera transmitir”, han asegurado. Agencias