En Chiapas se Impulsará el Turismo Como Principal Generador de Bienestar Social: REC

*TRAS ESCUCHAR LAS PROPUESTAS Y NECESIDADES PLANTEADAS POR DIVERSOS REPRESENTANTES DEL SECTOR, ESCANDÓN CADENAS REITERÓ QUE EL TURISMO SERÁ UN EJE DE SU ADMINISTRACIÓN, POR LO QUE SE COMPROMETIÓ A TRABAJAR EN EL TEMA DE MANERA SERIA Y RESPONSABLE.

Tapachula, Chiapas.- El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, asistió al Foro Turístico Empresarial Costa-Soconusco que se desarrolló en la ciudad de Tapachula, donde explicó que su Gobierno aprovechará el potencial del Estado en materia turística con el objetivo de generar bienestar social.

Tras escuchar las propuestas y necesidades planteadas por diversos representantes del sector, Escandón Cadenas reiteró que el turismo será un eje de su administración, por lo que se comprometió a trabajar en el tema de manera seria y responsable.

“Chiapas tiene una gran vocación turística; hay que reconocer y presumir que somos el Estado más bello del país”, dijo al tiempo de señalar que se sumará a la propuesta política y al Proyecto Alternativo de Nación que impulsa el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha colocado a Chiapas como una prioridad en su agenda de trabajo.

Destacó que se cumplirá el compromiso que se hizo con la sociedad de inaugurar una nueva cultura política en la que se privilegie el ahorro y la eliminación de privilegios en el Gobierno como el uso de los servicios de seguridad para la protección de los funcionarios públicos y sus familias o amigos.

“La seguridad pública estará para cuidar a la sociedad no a alguien en particular. No desatenderemos lo más importante que es la seguridad de pueblo, la seguridad del turismo que viene a dejar recursos económicos a Chiapas. Necesitamos cuidar bien lo que nos da ingresos, lo que nos va a permitir vivir mejor”, agregó.

El Gobernador electo, quien tomará posesión el próximo 8 de Diciembre, dejó en claro que la amplia participación en el pasado proceso electoral es muestra de que la gente no quiere más de lo mismo: “El pueblo acabó con un sistema y nosotros no lo vamos a reconstruir. Construiremos uno nuevo, que sea democrático. Los que piensen que este gobierno va a ser más de lo mismo se van a llevar una sorpresa”.

En este sentido, manifestó que su Gobierno será austero, por ello, una de las primeras acciones que se realizarán será el recorte de privilegios, así como la reducción de los altos salarios de los funcionarios públicos con el propósito de incrementar el sueldo a los que ganan menos.

Escandón Cadenas también sostuvo que la lucha contra la corrupción y la impunidad será decidida, además de que pondrá el ejemplo de honestidad como una forma no sólo de Gobierno, sino de vida, por ello no vivirá en la Casa de Gobierno.

“Me parece que es una infamia que uno viva con todas las comunidades mientras que el pueblo no tiene ni siquiera lo más indispensable”, dijo al tiempo de precisar que se propondrá que la residencia oficial se convierta en un espacio para exponer el talento de las y los chiapanecos.

Finalmente, expresó que su equipo de trabajo ya se encuentra realizando, con el apoyo de las universidades públicas del Estado, el plan de Gobierno donde el turismo tendrá un lugar muy importante para impulsar el desarrollo y el progreso.

A este evento asistieron: el director general de Nativo Tours, Alexander Fleck del Pino; el presidente municipal electo de Tapachula, Oscar Gurría Penagos; el director de la División de Turismo de Grupo Farrera, Enrique Torres Bátiz; el propietario de la Finca Hamburgo, Tomás Edelmann Blass; el presidente de la Coparmex, José Antonio Torriello Elorza; el presidente de la Canaco, Carlos Murillo Pérez; el presidente de los restauranteros, Jorge Zúñiga Rodríguez; el propietario del Ron Bonampak, Eduardo Pineda.

Asimismo, el cónsul de Ecuador en Tapachula, Manuel Ernesto Tituaña Tipán; la diputada federal electa por el Distrito 13, Maricruz Roblero Gordillo; el diputado federal electo por el Distrito 12, José Luis Elorza Flores; el diputado local electo por el Distrito 24, Sergio Rivas Vázquez y el presidente municipal electo de Unión Juárez, Doni Alan Verdugo Aguilar. Comunicado de Prensa