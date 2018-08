“Olvido No Perdón Sí” Afirma AMLO en el Foro de Pacificación; Ni Perdón Ni Olvido el Reclamo

*EL PRESIDENTE ELECTO, SEÑALÓ QUE ES NECESARIO DEBATIR SIN CENSURA Y ESCUCHARNOS PARA ELABORAR Y PONER EN PRÁCTICA EL PROGRAMA QUE PERMITA PACIFICAR A MÉXICO.

Ciudad de México, 7 de agosto.-Este martes dio inicio el primer foro por la pacificación y reconciliación nacional convocado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien llegó poco antes de las once de la mañana a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, sede de este primer encuentro. En su mensaje, AMLO reiteró su llamado a la unidad de todos los mexicanos, a ser respetuosos y tolerantes.

AMLO fue recibido esta mañana en el aeropuerto por el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, y acudieron a un hospital de niños enfermos con cáncer, después llegaron juntos al foro.

En su mensaje, que dio inicio poco antes del mediodía, Andrés Manuel López Obrador reiteró que se necesita la unidad de todos los mexicanos. Pidió ser respetuosos y tolerantes “pensando que la patria es primero y estar dispuestos a perdonar”. El virtual presidente electo señaló que es necesario debatir sin censura y escucharnos para elaborar y poner en práctica el programa que permita pacificar a México.

Votaron por un cambio verdadero más de 30 millones mexicanos y estoy seguro que nos van a acompañar en todo el proceso de transformación”.

AMLO también señaló que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde e insistió en participar en estos foros para alcanzar una propuesta de consenso, sin temas tabú. Afirmó que el mal se debe enfrentar haciendo el bien y no podemos aplicar la Ley del Talión de ojo por ojo o diente por diente, “porque nos vamos a quedar chimuelos”.

Dijo que está “a favor del perdón”, frase que generó molestia a familiares de las victimas de desaparecidos que respondieron con gritos: “Ni perdón ni olvido”.

Afirmó que con la Ley del Talión, el ojo por ojo y diente por diente, “nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos”, por lo que llamó trabajar juntos por la pacificación del país en los Foros Escucha que arrancan en Ciudad Juárez.

El tabasqueño apuntó que su gobierno será democrático pues escuchará y respetará a todos, ya que -dijo- el país no saldrá adelante sin la unidad de los mexicanos.

Añadió que en su Gobierno trabajará para que haya justicia, sin corrupción ni impunidad. Anunció que todos los días, por la mañana, habrá reuniones para atender el tema de la seguridad, que calificó de fundamental y prioritario. Durante su mensaje, familiares de desaparecidos gritaron consignas para que busquen a las víctimas y el virtual presidente electo hizo una pausa para escucharlos, después respondió que los entiende.

Andrés Manuel López Obrador confirmó que Alfonso Durazo fungirá como coordinador de los foros para la pacificación y la reconciliación nacional. Terminó su mensaje enviando un abrazo a las familias de las víctimas y reiteró su compromiso de que habrá justicia.

Alfonso Durazo, nominado para encabezar la futura Secretaría de Seguridad Pública, dio el mensaje inaugural de la primera edición del foro, denominada ‘Escucha Juárez’.

Aseguró que bajo ningún supuesto los crímenes de lesa humanidad ni las violaciones de derechos humanos serán sujetos a la amnistía. Subrayó que buscan “construir una receta mexicana para la pacificación”.

Durazo recalcó que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se propone un proceso de pacificación nacional y no un pacto con el crimen.

Agregó que sólo serán sujetos a la amnistía quienes hayan cometido delitos menores y quienes tendrán responder ante las víctimas.

“Por difícil que parezca buscaremos y encontraremos el entendimiento entre todos los mexicanos”, apuntó.

Destacó que sólo una cultura de la paz permitirá liberar a las futuras generaciones de la violencia y asegurar que la tragedia que hemos vivido no se vuelva a repetir.

Aseguró que de estos foros surgirán las claves para generar a políticas públicas que lleven a México a una paz sistemática.

También participó la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, nominada para la Secretaría de Gobernación (Segob). En su mensaje, la futura secretaria de Gobernación destacó que los jóvenes no tienen oportunidades: mueren por pertenecer a organizaciones criminales o mueren por negarse a unirse a los criminales. Señaló que la pacificación no se puede construir de la noche a la mañana y se requiere una transformación de fondo.

En esta jornada del foro de pacificación y reconciliación nacional se instalarán cinco mesas relacionadas con las víctimas de delitos en México, académicos, representantes de la sociedad civil y de grupos vulnerables. Las temáticas son: víctimas y mecanismos de reparación, seguridad y justicia, dinámica fronteriza y migración, prevención y construcción de paz.

Conforme a la propuesta que presentó durante su campaña electoral, López Obrador convocó a expertos en diversas materias para discutir cómo se puede beneficiar a quienes están presos por haber sido forzados, por ejemplo, a cultivar sustancias prohibidas, como primer paso para la pacificación. También a indígenas que no tuvieron acceso a interpretación en su lengua durante los juicios, o incluso jóvenes que fueron encarcelados por llevar consigo pequeñas cantidades de droga para su autoconsumo.

Se trata de un primer paso para pacificar al país, a través de lo que el político tabasqueño describe como un proceso de reconfigurar el tejido social, complementario a enfrentar el problema de seguridad con el uso de la fuerza.

En total, habrá 18 foros y 25 consultas especializadas en distintas ciudades de México y sedes que consideren a los mexicanos en el exterior, con el objetivo de trazar la estrategia que ayude a mitigar la violencia a nivel nacional; estos foros y consultas terminarán en octubre. Agencias