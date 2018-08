Llenas de Baches las Calles de la Ciudad, en Huehuetán

*En el Municipios de Huehuetán.

Huehuetán, Chiapas; 08 de Agosto.- En total abandono se encuentra la carretera que conduce de Estación Huehuetán al Ejido Nueva Victoria y Alianza.

Hay tramos carreteros destrozados que cuando llueve no se puede pasar, los automóviles se apagan o se atascan por el empantanamiento; además hay tremendos baches y cuarteaduras que son un peligro para la ciudadanía que transita en esta carretera, principalmente los motociclistas, porque los hoyos se rellenan de agua y no son visibles.

En lo que va del trienio del alcalde José Manuel Ángel Villalobos, no fue reparada la carretera con asfalto, afectando a miles de campesinos, ya que es un camino saca cosechas.

La próxima administración tendrá que realizar una gestión de mantenimiento para resolver esta problemática. EL ORBE/Luis Montoya Jiménez