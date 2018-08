Ministros Proponen Reducir en 5 mil mdp su Presupuesto

Ciudad de México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá un ahorro de 5 mil millones de pesos en su próximo presupuesto.

“Lo que me informó hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia (Luis María Aguilar) es que ellos están haciendo un ajuste en el presupuesto (…), ellos están calculando que van a proponer un ahorro, en el marco de este plan de austeridad de la República, de más de 5 mil millones de pesos.

“Es decir que lo que van a proponer para el Presupuesto de 2019, va a significar en términos reales una disminución de 5 mil millones de pesos”, informó en rueda de prensa tras el desayuno que sostuvo este viernes con los 11 ministros de la Corte.

“Ellos (los ministros) están conscientes, como estoy seguro que están conscientes los legisladores electos, de que no se pueden mantener los sueldos actuales y que tiene que haber una política de austeridad, que no es imponer nada, desde luego”, abundó.

Sin embargo, el próximo presidente aceptó que los ministros no precisaron si ese recorte se reflejará también en sus salarios.

“Ya se dio un primer paso. Ya el hecho de que va a haber una reducción de más de 5 mil millones de pesos en el gasto del Poder Judicial por un plan de austeridad ya es importante. Estamos hablando de una actitud propositiva, sensible; puede ser un primer paso, pero es una buena señal, un buen mensaje”, consideró.

Aunque recordó que el 1 de diciembre, cuando asuma el cargo, enviará al Congreso una iniciativa de ley reglamentaria del artículo 127 constitucional a fin de que se cumpla la disposición de que ningún funcionario tenga sueldos superiores al del presidente de la República.

Aceptó que dicha ley puede ser objeto de una controversia constitucional.

“Yo voy a promover que ningún funcionario público gane más que el presidente, que se cumpla lo que establece el artículo 127 constitucional. Pero va a decidirlo, primero, el poder legislativo, y luego hay instancias para controversias. Yo me voy a ajustar al procedimiento legal y lo que resulte al final”, aseguró. Apro