Propuestas de Austeridad Republicana de AMLO

1. Reducción de Altos Mandos y sus Sueldos.

En el documento del Proyecto de Nación, se plantea que el Gobierno opere con el 30% de la estructura actual de mando, es decir, que se recorte en ese porcentaje las plazas de los altos mandos burocráticos.

Asimismo, se tiene previsto reducir los sueldos de los funcionarios que ganan más de un millón de Pesos anuales, incluido el propio Presidente de la República, a quien se le reduciría el sueldo a la mitad.

Entre estos dos proyectos se ahorrarían 56 mil 130 millones de Pesos por reducción de salarios y 6 mil 986 millones de Pesos por el recorte de plazas directivas.

Otra medida planteada es hacer un control en plazas de honorarios, de personal eventual y de pago de bonos a funcionarios, que implicaría un ahorro de 27 mil 326 millones de Pesos.

En total, AMLO prevé un ahorro de 90 mil 442 millones de Pesos en la reducción de altos mandos y su sueldos.

2. Quitar Privilegios a Servidores Públicos

Se prevé la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y que todo funcionario público tenga servicio médico en el ISSSTE. Esto generaría un ahorro de 4 mil 700 millones de Pesos.

López Obrador ha prometido que los funcionarios públicos ya no van a recibir dinero para gasolina, lo que permitiría ahorrar 156 millones de Pesos anuales. Asimismo, los burócratas verán reducidas sus asignaciones de vehículos y no se comprará ningún coche nuevo, lo que implica un ahorro en el presupuesto de 304 millones de Pesos.

El Gobierno de AMLO prohibirá el gasto en comidas de servidores públicos, lo que implicaría un ahorro de 275 millones de Pesos al año.

Los gastos en viáticos y pasajes serán reducidos a la mitad, por lo que se ahorrarían 9 mil 351 millones anuales, según cálculos.

El ahorro total al quitar privilegios a los servidores públicos sería de 14 mil 786 millones de Pesos, sin contar el ahorro que implica el Estado Mayor Presidencial.

3. Adiós a las Pensiones de los Expresidentes.

No solo el plan de Gobierno de AMLO incluye la reducción salarial de los funcionarios en activo, sino también de los Expresidentes de México y el personal a su servicio.

Según AMLO, los Expresidentes reciben una pensión de cinco millones de Pesos mensuales, la cual va a cancelar.

4. Ahorros en el Gobierno.

Se buscará un gasto racional en la compra de vehículos para operación y servicios administrativos, así como un uso racional en gasolina y combustibles, así como los gastos en refacciones y mantenimiento. Estos tres conceptos se tiene previsto un ahorro de 2 mil 133 millones de Pesos.

También, “por un principio de justicia social”, se reducirá el gasto en comunicación social de 9 mil 361 millones de Pesos a sólo mil 872, por lo que se ahorrarían 7 mil 489 millones de Pesos al año.

Las convenciones y congresos se buscarán hacer más austeros, con ahorros de hasta 2 mil 193 millones de Pesos.

También el uso de aplicaciones y equipo de cómputo tendría un uso racional en su gasto, por lo que calcula ahorrar hasta 13 mil 856 millones de Pesos para 2019.

El Gobierno Federal buscaría mejores condiciones de mercado para la compra de materias primas y suministros, por lo cual se prevé ahorrar 32 mil 236 millones de Pesos. En materia de servicios también se prevé ahorrar otros 30 mil 98 millones de Pesos. Incluso en la compra de vestuario y uniformes, AMLO prevé que hay oportunidad de ahorrarse 512 millones de Pesos en un año.

A grandes rasgos, se detalla que se buscará un uso racional de servicios generales como la luz, los arrendamientos, el agua, el fotocopiado y otros bienes y servicios que implicarían ahorros por mil 498 millones.

En total, se prevén diversos ahorros que ascenderían a 90 mil 15 millones de Pesos en un año.

5. Reorientar el Gasto.

Andrés Manuel prevé dos formas de obtener recursos: a través de su reorientación y de la activación del gasto “ocioso”.

Se establecen dos puntos: reorientar los recursos del gasto federalizado en proyectos de alto impacto económico y social en los Estados y Municipios. Es decir, el proyecto alude al gasto federalizado vía convenios y subsidios contemplados en el capítulo 4000, para que se reorienten a inversión física pública. El monto calculado de esto es de 119 mil 509 millones de Pesos anuales.

Prevé ahorrarse 217 mil 475 millones sólo en reorientar el gasto del Gobierno Federal.

6. Vender el Avión Presidencial.

El candidato de Morena a la Presidencia ha reiterado que el nuevo avión presidencial, un Boeing 787-8 Dreamliner, será vendido cuando llegue a la Presidencia.

El costo del avión fue de 7 mil 214 millones de Pesos y ya lo ofreció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

7. Acabar con la Corrupción.

Una de las principales medidas de austeridad para conseguir recursos sin aumentar impuestos es erradicar la corrupción. Morena calcula que acabar con la corrupción permitirá ahorrar hasta el 10% del Presupuesto Público, es decir unos 500 mil millones de Pesos, y esta cifra es un cálculo conservador, según López Obrador.

Plus: Cancelar el Proyecto del NAICM.

Para Andrés Manuel, la mejor opción para solucionar el problema de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la construcción de dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía y tener cinco pistas en dos años, a un tercio del costo del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Calcula que cancelar el nuevo aeropuerto significaría un ahorro de entre 100 mil y 140 mil millones de Pesos. Sin embargo, el tabasqueño ha señalado que podría ser convencido de no suspender definitivamente el proyecto.

En general, todos los ahorros previstos por AMLO, si es que llega a la Presidencia y el Congreso aprueba su presupuesto propuesto, ascenderían a Un Billón de Pesos, también considerando la venta del avión presidencial. Agencias