Rutilio Escandón se Compromete en Atender Problemáticas del Transporte

* En Reunión con Concesionados de Todo el Estado.

Al sostener una reunión con transportistas concesionados de todo el Estado de Chiapas, el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, se comprometió a trabajar de manera transparente y democrática para atender las problemáticas del sector, mismo que por muchos sexenios ha sido abandonado por el Gobierno.

“No tenemos una varita mágica para decir que todo será diferente de la noche a la mañana, pero sí les aseguro que este gobierno será serio y lo que hemos dicho en el discurso lo haremos realidad”, expresó, luego de escuchar las necesidades y propuestas por parte de representantes de este gremio.

Escandón Cadenas destacó la importancia de regularizar a este sector ya que juega un papel muy importante para la estabilidad social no solo en materia de movilidad sino porque es un motor económico: “El transporte no sólo mueve al pueblo, también mueve la economía de Chiapas y de México”.

En este sentido, destacó que el transporte debe estar representado por una institución que pueda erradicar, con verdadera responsabilidad, los vicios que se han ido generando en este sector con el objetivo de beneficiar a las y los habitantes de todas las regiones y comunidades más apartadas.

“Quien realmente pierde cuando no hay un servicio adecuado es el pueblo”, dijo al tiempo de precisar que su Gobierno cumplirá con la responsabilidad que le corresponde para garantizar una atención de calidad y vigilar que se cumpla la ley. Además, sostuvo que se mejorará el estado de las carreteras.

Ante la presencia de representantes de asociaciones transportistas como Mario Bustamante Grajales, Abraham Téllez Romero, Daniel Sánchez García, David Fonseca Cartagena, Octavio Gutiérrez Ruiz, Carlos Montes Zambrano, Jesús García de León y Jesús Pérez García, entre otros, Rutilio Escandón reiteró que se combatirán la corrupción y la impunidad, así como el tráfico de influencias.

Asimismo, dejó en claro que su gobierno será austero, por ello, desde el primer día se erradicarán los privilegios y se recortarán los altos salarios de los funcionarios públicos para poder aumentar a quienes ganan menos y lo necesitan más.

Finalmente, el Gobernador Electo refrendó su disposición de mantener la coordinación y sumar esfuerzos para impulsar el desarrollo de la entidad, para lo cual se cuenta con el apoyo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido, es y seguirá siendo un gran aliado de las y los chiapanecos. Comunicado de Prensa