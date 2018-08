Cancelan Proyecto de Planta Extractora de Aceite de Palma en Villa Comaltitlán

Roberto Enrique Marín Estrada, apoderado legal de la organización.

* Por Distintas Trabas Impuestas por la Alcaldesa.

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto.- La construcción de la Planta Extractora de Aceite de Palma Africana de la Sociedad Cooperativa Pioneros de Hule El Sacrificio, en el municipio de Villa Comaltitlán, fue cancelada por los poco más de mil productores de toda la región.

En lugar de ello, decidieron que los 7 millones de Dólares que se invertiría en el proyecto para la generación de alrededor de 3 mil empleos, ahora se haga en el municipio de Acapetahua.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, el apoderado legal de esa organización, Roberto Enrique Marín Estrada, al afirmar que se vieron obligados a tomar esa decisión luego de que la aún alcaldesa de Villa Comaltitlán, Claudia López Aguilar, se opuso a expedir el permiso municipal, con diversos argumentos que fue cambiando constantemente.

Mientras ese proyecto se lleve a cabo, unas 2 mil toneladas de fruta de la palma africana de la región Soconusco se están enviando a la basura cada semana, luego de que las dos plantas extractoras instaladas en la Costa del Estado son insuficientes y se niegan a recibir más producto.

Desesperados por tener producto pero sin que nadie se lo recibiera para ser procesado, tuvieron que entregar todo a una planta ubicada en Palenque, en los límites de Chiapas con Tabasco, pero las pocas ganancias se perdían al pagar los fletes, casetas de peaje y otros gastos derivados del transporte.

Tan solo de fletes, se calcula que se estaban pagando alrededor de 600 Pesos por tonelada, cuando la producción de ellos es de cerca de 3 mil toneladas semanales, es decir, unos 7.2 millones de Pesos en pérdidas mensuales para el Soconusco.

Sin embargo, comentó que los precios en el mercado internacional disminuyeron considerablemente a últimas fechas en alrededor de 150 Dólares por tonelada.

Eso ocasionó que ya no tuvieran recursos económicos disponibles para los fletes que se requieren para llevar la semilla hasta esa planta.

La baja de los precios se debe a que Malasia tiene 5 millones de hectáreas produciendo palma de aceite, mientras que Chiapas sólo cuenta con 64 mil. De esas, 40 mil están siendo cultivadas en la Costa y las 24 mil restantes en la zona de Palenque.

“Malasia ya no puede crecer y por eso consideramos que los precios tienden a subir a futuro, pero por el momento hay una crisis de precios en el mundo”, apuntó.

Sin embargo, dejó en claro que México es deficitario de aceite de palma, por las fritangas, tostadas y subproductos de todo lo que genera el aceite; es decir, no alcanza la producción del país para satisfacer su consumo.

Por eso dijo, es sumamente importante que las autoridades federales y estatales atiendan la problemática, ya que en Chiapas se requerirían al menos de otras cuatro plantas extractoras para recibir la producción.

Con la nueva planta que estará en Acapetahua, se espera atender a los poco más de mil productores de toda la región.

Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), señalan que la palma africana en México se produce solamente en Campeche, Tabasco, Veracruz y Chiapas.

En conjunto, las cuatro entidades generaron alrededor de 567 mil toneladas en un año, con un valor de producción de poco más de 800 millones de Pesos.

La palma de aceite es el séptimo cultivo más importante de Chiapas, únicamente por detrás del maíz, café cereza, pastos, plátano, caña de azúcar y frijol.

Aunque no lo parezca, la producción de la palma africana o de aceite, en el Estado, está por delante de cultivos como la papaya, mango, cacao, tomate rojo, aguacate, cacahuate, manzana, durazno, papa, ciruela, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello