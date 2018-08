Sectores Productivos y Empresariales Apáticos Ante la Ola de Inseguridad

Alfredo de la Cruz Cordero, el declarante.

* Aumento de Extranjeros Causa Temor en la Población.

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto.- Es preocupante que los sectores productivos y empresariales no han hecho pronunciamiento alguno ante la fuerte ola de inseguridad que prevalece en la región, principalmente en esta ciudad, precisó Alfredo de la Cruz Cordero, de la Asociación Civil Nueva Generación Vinculación Social.

“Todos los días los medios de comunicación y las redes sociales dan cuenta de los asaltos y robos a cuenta habientes al salir de los bancos, atracos a comercios, a casas habitación, robo de vehículos, violaciones a mujeres, asesinatos y hasta el momento no hay una exigencia a los tres niveles de gobierno para que se atienda esta problemática que prevalece en la frontera sur”, dijo.

Al tiempo de aclarar que no se trata de caer en actos de discriminación o racismo, hizo un enérgico llamado a COMAR, ACNUR y al INM para que no se entreguen con tanta facilidad la documentación para dar estancia a las personas solicitantes, originarias de países centroamericanos.

Se hace necesario que las nuevas autoridades, principalmente el Legislativo, hagan modificaciones para que la ley no sigan siendo vulnerada y pisoteada por los delincuentes que más tardan en ser detenidos que en quedar en libertad, sostuvo.

“Se hace necesario el desarrollo de foros de debates para que se hagan leyes que no estén a modo, hago el llamado como ciudadano, porque estoy preocupado por la ola de inseguridad que prevalece en esta región, a causa de la frontera porosa”, señaló.

Reiteró su llamado para que las voces de los sectores productivos, empresariales, asociaciones civiles, se hagan escuchar porque, de lo contrario, no pasará más tiempo para que esta región se convierta en tierra de nadie.

Se pronunció porque el transporte debe verificar los antecedentes de sus operadores tanto en colectivos como taxis, porque muchas de esas unidades han sido utilizadas para cometer atracos, además otros son irresponsables y ponen en riesgo la integridad de sus pasajeros.

Es urgente, insistió, que se cumpla con el renglón de la seguridad, hay mucho discurso en torno a ese tema pero nada concreto, por lo que “hago un llamado al gobernador elector Rutilio Escandón Cadenas para que una vez que tome posesión, presente las iniciativas de ley a que haya lugar con tal de que se brinde seguridad a la población y haya castigos ejemplares para los delincuentes”.

En entrevista, señaló que con la seguridad hay confianza, hay turismo, hay ingresos económicos con la llegada de visitantes tanto nacionales como de Centroamérica, pero se hace necesario que los sectores ya levanten la voz, ya basta de tanta inseguridad.

Insistió que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Instituto Nacional de Migración (INM) hagan análisis a fondo de las personas que llegan a solicitarles ayuda, toda vez que así como viene gente buena, una gran mayoría trae antecedentes penales o vienen huyendo de la justicia en su país y se vienen a refugiar a México donde continúan cometiendo hechos ilícitos.

Puso como ejemplo el último caso ocurrido en un bar, donde un salvadoreño, presunto integrante de una pandilla, fue ejecutado a balazos por integrantes de la banda rival, situación que puso en riesgo la integridad y la vida de los comensales que en ese momento se encontraban en el lugar.

Se hace necesario que las autoridades policiacas hagan un barrido para combatir a la delincuencia que opera con toda impunidad, además deben implementar operativos sorpresa para la detección de motocicletas que circulan en la ciudad sin documentación ni placas, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González