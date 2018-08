Velasco Apoya a 75 mil Jóvenes Emprendedores

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – En apoyo a la juventud chiapaneca, el gobierno de Manuel Velasco Coello consolida la cultura del emprendimiento en Chiapas, a través de capacitación, asesoría y acceso a créditos para jóvenes emprendedores.

En el marco del Día Mundial de la Juventud, el mandatario estatal destacó que a lo largo de su gobierno se ha apoyado el talento chiapaneco, con la seguridad de que las y los jóvenes sepan que cuenta con el respaldo de su gobierno.

Velasco Coello mencionó que con el impulso de diversas acciones y programas, en Chiapas se ha beneficiado a más de 75 mil empresas y emprendedores de diferentes municipios de la entidad.

Indicó que cada emprendedor ha recibido no sólo temas de capacitación sino también financiamiento, asesorías empresariales y participa en eventos de sensibilización.

“Las y los jóvenes chiapanecos no sólo buscan que se les dé; quieren trabajar y salir adelante por su propio esfuerzo”, subrayó al tiempo de precisar que se cuenta con el Fondo Emprendedor más grande del país, que junto con otros programas de apoyo a la juventud, se han acercado a más de 100 mil jóvenes al mercado laboral y capacitarlos para el empleo.

De esta manera, aseguró el mandatario, se busca no solo impulsar el talento y la creatividad de la juventud, sino privilegiar su participación en la conformación de un estado de oportunidades y progreso.

Por ello, el Gobernador reconoció el trabajo que han desempeñado luego de que varios jóvenes se hicieron acreedores al premio de “Jóvenes Emprendedores Chiapanecos”.

“En Chiapas generamos productividad, trabajo y economía. Con los programas y concursos se fomenta e impulsa el talento de mujeres y hombres emprendedores, lo que permitirá continuar cosechando proyectos de éxito”, enfatizó.

No obstante, Manuel Velasco dijo que para contar con una importante vía de desarrollo económico se requiere de innovación, emprendimiento, además de creer en la capacidad de los jóvenes para cambiar la realidad económica del estado. ICOSO