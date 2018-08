Sin Equipamiento Bomberos de Tapachula por Falta de Recursos

* Urge el Apoyo de la Sociedad.

Tapachula, Chiapas; 12 de Agosto.- La falta de recursos económicos ha impedido el equipamiento del cuerpo de bomberos de esta ciudad, señaló el presidente del Patronato de Bomberos de Tapachula, A. C., Abel Victorio de la Cruz.

Tampoco pudieron realizar la compra de un vehículo usado, en buenas condiciones, tal como lo tenían previsto, toda vez que hace mucha falta porque el parque vehicular está bastante viejo y eso ocasiona que de manera frecuente se descompongan.

El actual presidente municipal, Neftalí Armando Del Toro Guzmán, ofreció equipos de protección para los elementos de bomberos, por lo que esperan que en la brevedad posible les cumpla.

Otro de los temas que están en la mesa y que corresponde al Cabildo su aprobación, es incrementar la cooperación voluntaria para seguir apoyando a los bomberos. La población en general de 2 a 3 Pesos, los comercios de 2 a 5 Pesos y las empresas de 2 a 7 Pesos.

Los recursos que ingresan se manejan con transparencia, entre ellos la cooperación mensual de dos Pesos de los usuarios del agua, las colectas, los botes alcancía que hace tiempo de utilizaron, así como del programa “El Milagrito”, e indicó que los documentos están a disposición de quien lo solicite.

Hasta Diciembre del año pasado, en la cuenta de donativos tenían 26,245.38 Pesos. La empresa Mercantil del Constructor les dio 6 mil Pesos, la regidora Rosy Urbina aportó 10,019.50, por lo que antes de abrir las alcancías tenían ya una donación de 38,779.50 Pesos.

En el mes de Febrero con las alcancías recolectaron 36,091.00 Pesos, lo cual fue atestiguado por el Notario Público Luciano Rosales Tirado. Sumando todo lo recolectado, reunieron la cantidad de 110,114.88 Pesos

Son muchas las carencias que hay en la estación de bomberos. En el mes de Marzo reunieron 25,035.50 Pesos.

El objetivo del dinero de las alcancías era para adquirir un camión chasis que costaba 700 mil Pesos, pero no les alcanzó el dinero. Después tenían la idea de comprar un camión cisterna usado, con un costo de 25 mil Dólares, por lo que se puso en marcha la campaña “Un milagro”, con lo que lograron recolectar 48,185.86 Pesos, a ello se han sumado donaciones particulares y de empresas y de todo se hace recibo deducible de impuestos e ingresa a una cuenta de donativos.

Muchos los Gastos y Pocos los Ingresos.

El dinero que ingresa se distribuye de acuerdo con las necesidades. Las unidades son de mucho tiempo, entonces se tienen que mandar al taller por una u otra razón, el gasto de combustible aumentó en la época que no había lluvia, ya que se presentaron muchos incendios de pastizales.

En el mes de Marzo tuvieron que pagar casi 30 mil Pesos de combustible, entonces el dinero de los donativos tuvieron que utilizarlo para poder cubrir gastos de mecánico, pago de proveedores, así como la póliza del seguro de los bomberos, explicó.

El recurso no se ha podido emplear para lo que estaba planeado (la compra de un vehículo), pero ha servido para cubrir los gastos prioritarios del heroico cuerpo de bomberos, “hace falta mucho, agradecemos a las empresas, a las compañías, a los ciudadanos, que se han sumado a poner su granito de arena porque saben que el dinero se está usando de manera correcta, con transparencia”, dijo.

En Tapachula solamente hay un Patronato de Bomberos y una Estación de Bomberos, sus directivos están plenamente identificados con una credencial con vigencia 2016-2018, por lo que pidió a la población y empresarios a no dejarse sorprender, sobre todo porque el 22 de Agosto es el Día del Bombero, e indicó que la única persona autorizada es el comandante Pascual Andrés Luna Aceituno o bien dirigirse a las instalaciones de bomberos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González