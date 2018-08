Una Burla Para los Chiapanecos Entregar Reconocimiento a Patrocinio González: CNDH

Rosemberg López Samayoa, el declarante.

* ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS RECUERDAN LA RECOMENDACIÓN 113/93 DE LA CNDH POR LOS ASESINATOS CONTRA HOMOSEXUALES Y PERIODISTAS OCURRIDOS DURANTE SU SEXENIO: ROSEMBERG LÓPEZ.

Tapachula, Chiapas; 12 de Agosto.- “La entrega de la medalla ‘Miguel Álvarez del Toro’ al exgobernador Patrocinio González Garrido, es una burla para Chiapas, a la integridad, a la justicia y a los derechos humanos de las personas”, sostuvo Rosemberg López Samayoa, presidente de la asociación “Una Mano Amiga” y miembro del Consejo Nacional de la Lucha Contra el Sida.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, dijo, “pareciera ser que no conocen la historia nuestros famosos congresistas, que se tratara sólo de dar medallas por medallas, sin tomar en cuenta de que hay una historia de sangre, dolor y violencia en el periodo de gobierno de Patrocinio”.

Luego de sostener una reunión en la capital, Tuxtla Gutiérrez, en el que se analizó el caso, señaló “las organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos humanos estamos totalmente en contra de la entrega de esa medalla al exgobernador”.

Al preguntarle los motivos, recordó que en aquel sexenio hubo eventos de sangre pero que, desafortunadamente, en muchas ocasiones la historia no se cuenta como es.

“Hubo diferentes eventos que sucedieron cuando este señor, por medio de sus instituciones policiacas y de seguridad, mandó a ejecutar a muchos de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI)”, indicó.

En la entrevista recordó también que el Exgobernador fue señalado de “haber mandado a matar a periodistas y reprimir a quienes quisieran publicar situaciones que a él no le convinieran”.

Al hacer un resumen de lo hecho público sobre esa administración, detalló que, entre los hechos sangrientos, “está el haber mandado a matar a algunos periodistas de esa época; la cuestión de violencia que ejerció a través de las diferentes instituciones policiacas, de todo ese periodo de terror que se vivió cuando él fue gobernador, donde la gente no podía externar su palabra y pronunciarse de ningún situación o de algún acto”.

Dejó en claro que “nos parece importante que se reviva la historia, pero no que se le premie. Esa persona debería de estar en la cárcel”.

Luego, se dirigió a los actuales Diputados del Congreso del Estado al decir “qué pena que los legisladores no tengan el cuidado de escoger a quién le van a dar un premio o una medalla, como si se tratara de un héroe”

López Samayoa sostuvo este domingo una reunión con directivos de organizaciones defensoras de los derechos humanos y, al salir, dijo que estaban en contra de la entrega del reconocimiento.

Al menos nueve organizaciones de derechos humanos en la entidad recordaron la Recomendación 113/93 de la CNDH, por los asesinatos de aquel sexenio, dijo.

También entregaron un desplegado a los medios de comunicación nacional e internacional, en el que expresan su desacuerdo.

La misiva que entregó Rosemberg López la firman la Red por la Inclusión Sexual; la Comunidad en Acción contra la Violencia (CEACVI); la Asociación “Diana Sacayán”; la organización “Sólo amor”; Unidos Diferentes (UDAC); Colectivo Red Abierta; Una Mano Amiga; el Instituto de Intervención Psicosocial y el Grupo Se-tu.

Por lo pronto se desconoce la postura que tuvieron los diputados locales. ¿Será que, cuando les preguntaron sobre la aprobación de entregar la medalla a Patrocinio defendieron la dignidad de los chiapanecos, o no conocen la historia de Chiapas? EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello