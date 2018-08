López Obrador Enviará Iniciativa de Austeridad Para Terminar con Asesores “Aviadores” en el Gobierno

*Trascendió que en el Ayuntamiento de Tapachula Tienen más de 50.

Ciudad de México; 13 de Agosto.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa de Ley para que haya una política de austeridad de Estado que incluya a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como entidades autónomas y que se termine con todos los lujos en el Gobierno, incluidos los asesores.

En conferencia de prensa en su casa de transición fue cuestionado sobre si la iniciativa busca acabar con los asesores en el Legislativo, ya que se gastan hasta 4.6 mil millones de Pesos en pago de asesores, según información publicada por EL UNIVERSAL este lunes.

“Sí, porque la iniciativa es para que haya una política de austeridad de Estado y eso incluye a todos los servidores públicos de los tres Poderes y no sólo de reducir los sueldos de altos funcionarios públicos, sino terminar con todos los lujos en el gobierno”, respondió.

“Voy a enviar una iniciativa de ley sobre este asunto”, ahondó.

Aclaró que ha recibido muestras de apoyo para que se aplique un plan de austeridad de Estado, que no sea nada más un plan de austeridad de gobierno sino que incluya a los tres Poderes, a entidades autónomas y que todos ayuden para ahorrar y liberar fondos para el desarrollo, que ese es el propósito del próximo Gobierno.

“La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, eso es lo que vamos a aplicar”, dijo. Sun