Los Planes Para Cancelar la Reforma Educativa Empezará con los Foros en el Gobierno de AMLO

Ciudad de México; 14 de Agosto.- Los planes para cancelar la Reforma Educativa empezarán a diseñarse a partir del 27 de Agosto, cuando inicien los foros que en la materia prepara el equipo del próximo Gobierno.

Esteban Moctezuma Barragán, anunciado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó ayer que dichos foros incluirán a maestros, padres de familia, especialistas en la materia, así como estudiantes y organizaciones sociales.

De ahí, abundó, surgirán las propuestas de las que se derivarán tres proyectos, entre ellos un nuevo acuerdo nacional para la educación básica, que se relaciona con lo que se hará tras cancelar la Reforma Educativa.

También saldrá de ahí la nueva legislación y, finalmente, un Consejo Nacional sobre educación pública.

Moctezuma Barragán declinó adelantar detalles sobre el encuentro con los Rectores y directivos de universidades e instituciones de educación superior que se celebrará hoy. Apro

Advierte CNTE que si AMLO no Anula la Reforma Educativa Tomarán Calles

Tapachula, Chiapas; 14 de Agosto.- La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó que respetarán el calendario escolar que la Sección 7 publicó, en el que se anuncia que el ciclo escolar en Chiapas iniciará el 15 de Agosto y no el 20, que estableció por su parte la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De esa manera, según lo difundido en el Acuerdo de Asamblea, se actuará en los Estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Con ello se prevé que decenas de miles de docentes se presenten este día a sus fuentes de trabajo, aunque la gran mayoría de los alumnos y padres de familia fueron notificados por directivos que será hasta el lunes.

El secretario general de la Sección 7 del SNTE, con sede en Chiapas, Pedro Gómez Bámaca, dijo ante los medios de comunicación que no permitirán imposiciones y que por ello decidieron adelantar el calendario escolar.

Señaló además que, ante la postura que tiene el Estado mexicano por desaparecer las Escuelas Normales Rurales del país, han decido que van a defender todos los planteles, las escuelas, los internados de las Normales Rurales, y en particular la Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez.

La decisión del magisterio, por lo menos en esos cuatro Estados, es que se ponga en marcha un programa de educación alternativa en lugar del oficial.

Esto, recalcó, “como parte del rechazo total al nuevo modelo educativo que, a decir de las autoridades federales iniciarán en el próximo ciclo escolar con su aplicación”.

El líder insistió que “eso será posible solo donde la sociedad y los maestros lo permitan. Donde no sea así, la desobediencia avanzará hasta encontrar la fórmula que permita entre todos los opositores a esta política de reformas estructurales, la decisión en las coyunturas y en las calles para poder seguir haciendo uso de su derecho como maestros y como pueblo”.

Adelantaron que los docentes en el país están preparando juicio político al presidente Enrique Peña Nieto, y en manifestaciones en todo el país dentro de un mes (15 de Septiembre), en el marco del último informe de Gobierno.

Por otro lado, la CNTE informó éste martes que si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no deroga la Reforma Educativa, volverán de nuevo a tomar las calles.

“De no hacerlo, se estaría contradiciendo, no cumpliría con una de sus propuestas de campaña y colocaría en bandeja de plata la privatización de la educación”, indicaron.

“Tendremos que utilizar en su momento, si es que esto no se escucha, las movilizaciones como último momento de presión para ser escuchados, igual que lo hicimos con el Gobierno actual. Los diferentes plantones y las marchas no son resultados de una locura”, anunció el secretario general de la sección 9, Enrique Enríquez.

Sobre la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, y actual dirigente Juan Díaz de la Torre, manifestaron que no los aceptarían como interlocutores de los foros que se realizarán con el próximo secretario de Educación (SEP), Esteban Moctezuma.

La Coordinadora puntualizó que la absolución de los delitos por delincuencia organizada y lavado de dinero a favor de Gordillo es un ejemplo de cómo la justicia mexicana se acomoda a los intereses del poder. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello